新型冠状病毒疫情下，中国正上演一场全球最大在家办公试验

在武汉爆发新型冠状病毒疫情的背景下，在家办公不再是一项特权，而是一项必要举措。阿里巴巴、腾讯、Baidu等主要互联网公司都已经启动了节后在家办公机制，以防止疫情的扩散。

上海，一位女子拿着笔记本走过空旷的南京路

人们留在家中闭门不出使得市中心的人流量大幅下滑，城市变成空城，促使工厂、商店、饭店和宾馆都针对人流量的大跌发布预警。针对这一形势，数千家企业也在试图弄明白如何在一个虚拟世界中维持运营。



根据腾讯和阿里发出的通知，2月3-7日启动在家办公机制，暂定2月10日（正月十七）返岗上班。Baidu发布公告称，因应疫情影响，公司决定延长中国员工的春节假期时间，并安排员工在家办公，并将原定2月7日发布的第四季度财报推迟至2月27日。

全球最大在家办公试验

“这为我们大规模试验在家办公提供了一个好机会，”上海广告公司Reprise Digital董事总经理符传志表示，“显然，对于一家经常面对面展开头脑风暴的创意广告公司来说，这并不容易，需要我们进行大量视频聊天和通话。”

在家办公群体即将发展成一支大军。目前，不少中国人还处于新年假期中，但是随着中国公司恢复运营，这很可能会拉开一项全球最大在家办公试验的序幕。这意味着会有更多的人通过视频聊天应用组织客户会议和小组讨论，或者在企业版微信、字节跳动的飞书等生产力软件平台讨论计划。

那么，哪些中国城市将成为在家办公新模式的先锋呢？中国金融中心香港、上海，以及那些拥有中央商务区，依赖数十万名金融、物流、保险、法律以及其他白领职位员工聚集的城市。

一位香港银行业者表示，他将延长自己的海外假期，因为他可以利用笔记本电脑和手机在任何地方工作。其他人则表示，他们会利用这段通常用于宴请客户的时间来清算积压已久的差旅费。一位人士称，他已经把重点转移到了东南亚的生意上。

“没人要开会，我的日程安排很空，”企业顾问杰弗里·博埃克(Jeffrey Broer)称，“有人向我发邮件询问：‘我们能否在2月份见面？’。”

香港民众出行佩戴口罩

对于员工来说，最令人不安的因素之一就是病毒疫情快速变化所产生的影响，这导致企业指令每天发生变化。

迪科·马姆查斯韦利(Tiko Mamuchashvili)是北京凯悦酒店的高级活动策划人，她原本要在上周五上班，但是被通知假期延长到2月3日，随后又被通知在家办公两天。几天后，这一指令又延长到了2月10日。她每天早上都必须向其部门报告行踪，是否在发烧。

“通常来说，节后上班会有些不适应，但是这次接到临时通知在家办公让人感觉更加不不同寻常，”她说，“基本上，我能做的一切就是回复邮件。”

一些管理者担心，脱离办公室在家办公会降低生产率，但是有证据证明结果可能恰恰相反。斯坦福大学在2015年的一项研究显示，中国旅行公司携程的呼叫中心员工在家办公时的生产率提高了13%，原因是工作环境更舒适，更专注。

联合办公空间面临生存威胁

在病毒疫情可能会以更大的规模检验在家办公机制的同时，它对另外一个新商业模式构成了生存威胁，它就是联合办公空间。近几年，随着办公楼租金飞涨，科技创业公司涌现，中国大城市已经出现了大量联合办公空间。

“这将是一段十分艰难的时期，”中国联合办公空间Bee+联合创始人戴健进表示，该公司拥有300名员工。

戴健进称，病毒疫情导致Bee+北京新办公空间推迟开业，他和行业的其他人几乎不可能在家办公。如果没有客户愿意在实际办公空间内近距离工作，那么联合办公空间就会死掉。“办公空间的核心就是社区，人们聚集在一起，这是线上互动和联系难以取代的。”他说。

对于许多企业来说，指示办公室员工在家工作只解决了部分问题。对于许多依赖工厂、物流公司以及零售店的企业来说，他们还面临各自业务中断的麻烦。

创业公司束手无策

对于手机壳制造商Casetify来说，2020原本有望成为史上最好的一年。截至去年12月底，这家香港公司的员工数量已经超过了150人，目标是在今年将销售额提高一倍。

然而，武汉新型冠状病毒疫情的扩散导致为Casetify制造产品的中国工厂关闭，促使Casetify要求大部分员工在家办公。Casetify位于香港机场的一家新商店空无一人，导致香港销售额大跌。

“不管怎么样，运营必须持续下去。”Casetify CEO吴培燊表示。他与妻子和9个月的儿子在家中，一直使用笔记本办公。

上海地铁乘客稀少

Casetify还有30天的额外库存，但是吴培燊表示，如果工厂不能很快复工，他也没有B计划。不只是Casetify，中国乃至全球的其他数千家企业也面临同样的困境。

即便是那些能够通过互联网和手机运营的企业，病毒疫情也意味着他们可能没有太多生意要做。银行业人士称，首次公开招股(IPO)和行业交易已经暂停。彭博社编制的数据显示，今年前30天，交易额只有上年同期的一半。

“最坏的日子还在后头，”野村证券分析师陆挺(Ting Lu)在研报中称，“我们估计，和2003年的非典(SARS)相比，新型冠状病毒短期内对中国经济的打击更为严重。”

尽管统计数据显示新型冠状病毒不像非典那样致命，但是它已经感染了更多人，它的传播速度正在加剧恐慌情绪。澳大利亚国立大学经济学教授沃里克·麦克本(Warwick McKibbon)认为，此次疫情爆发对于经济冲击的很大一部分很可能来自于“人类心理”的变化。

他表示，非典令全球经济损失400亿美元，新型冠状病毒造成的损失将是非典的三倍或四倍。“恐慌似乎是经济的最大负担，而不是死亡。”他认为。

随着工厂关闭，员工在家办公，中国服务业领域的许多企业处境艰难。现在，中国服务业要比非典爆发时的规模更为庞大，对经济的贡献已经从2002年的41%提高至了53%。但是如果没有顾客，许多企业前途未卜。

野村证券还指出，大部分热门电影都计划在新年假期首映，但是现在已经延期。一些企业已经求助互联网来维持顾客的忠诚，希望抵挡住疫情的冲击。

健身房停业

上海健身房老板菲尼克斯·陈(Fenix Chen)原本打算在春节期间将他的健身房嘿凤梨健身吧(Hi Funny)关门放假三天，但现在已经把开业时间推迟到了政府建议的2月10日。

“在上海，大部分人基本上待在家里，避免去公共场所，”他说，“病毒疫情的爆发造成的恐慌会持续影响我们的生意。”

于是，他鼓励学员们在家锻炼，并在网上发布了教学视频。“他们是否能够保持锻炼的习惯，对于疫情结束后我们的生意同样重要。”他表示。