院士：不提倡戴手套是当前防疫工作的巨大漏洞

IT之家2月3日消息据中国科学报报道，近日，中科院上海植物逆境生物学研究中心主任、美国科学院院士朱健康在接受采访时指出，为了更有效地阻断接触传播，还需大力提倡戴手套。不提倡戴手套是当前防疫战中的一个巨大漏洞，必须立刻堵上！

朱健康称，疫情当前，民众现在已经知道戴口罩可以防止飞沫传播，勤洗手有助于防止接触传播。但仅强调勤洗手是不够的，毕竟在公共场合我们没有条件可以随时随地洗手。

朱健康强调戴手套的重要性：

第一，如果自己已经是一个病毒携带者，戴了手套可以在极大程度上阻断因为触碰旁人或共用物品造成的病原体传播，尤其是在医院等公共场合，以及在家自我隔离与家人接触时；

第二，一个健康的人戴上手套则可以极为有效地保护自己，免受接触感染，也会减少手对口、鼻、眼的深度触碰；

第三，手套粘吸病毒的能力远弱于手上皮肤吸附病毒的能力，病毒在手套上的存活时间远短于在手的皮肤上的存活时间。

有专家告诉民众不用戴手套，说是也可能因为手套的不洁造成感染，这个非常缺乏生物学常识，已经成为这次防疫工作中的一个巨大漏洞。事实上，“戴手套”在国际上早已成为共识，现为美国对外关系委员会全球卫生高级研究员的劳里·加勒特曾对埃博拉、SARS等大型传染病和公共健康危机做过实地考察与深度研究。

朱健康称，戴手套，戴手套，戴手套，重要的事情说三遍。我现在出门是一定会戴手套的。

值得一提的是，日前，广州市疾病预防控制中心在对新型冠状病毒的肺炎疫情监测中，在一名确诊患者家中门把手上发现了新型冠状病毒的核酸，是广州首次在外环境中发现，提示市民应更注意手卫生。