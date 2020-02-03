内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

商务部：电商推出不接触配送服务新模式

2020/2/3 12:27:46来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家2月3日消息 今日，国新办就疫情防控重点医疗物资和生活物资保障情况举行发布会。

据中新网报道，商务部副部长王炳南在国新办新闻发布会上表示，为了确保配送环节的安全，多家电商推出了“不接触配送”服务新模式，顾客与配送员约定好，把物资送到某个位置，实现无接触送货，减少传染风险。

王炳南指出，这种“不接触配送”模式已经从湖北向全国普及推广。此外，“网购既可以满足居民生活的需要，也能减轻人员聚集带来的风险”。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：新型冠状病毒肺炎商务部

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    