商务部：电商推出不接触配送服务新模式

IT之家2月3日消息 今日，国新办就疫情防控重点医疗物资和生活物资保障情况举行发布会。

据中新网报道，商务部副部长王炳南在国新办新闻发布会上表示，为了确保配送环节的安全，多家电商推出了“不接触配送”服务新模式，顾客与配送员约定好，把物资送到某个位置，实现无接触送货，减少传染风险。

王炳南指出，这种“不接触配送”模式已经从湖北向全国普及推广。此外，“网购既可以满足居民生活的需要，也能减轻人员聚集带来的风险”。