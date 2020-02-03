民航局：确保对全部进、出港旅客进行体温检测

IT之家2月3日消息 民航局官网消息，春节假期已经结束，为应对各地陆续迎来的返程高峰，2月2日，民航局印发《关于做好春节返程期间新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》，要求民航各单位在继续落实好前期各项防控措施的基础上，进一步做好民航防控应对准备，确保对所有进出港旅客开展体温检测，并做好统一填报旅客信息登记卡等工作。

民航局要求，疫情防控期间，各运输机场除按照地方政府要求开展旅客体温检测外，还应确保对全部进、出港旅客进行体温检测，做到应查尽查。对于发热旅客，要做到及时发现、及时报告、及时处置。

民强局强调，各运输航空公司要加强国内航班旅客信息收集工作，统一填报旅客信息登记卡，国际航班的健康申报工作按照出入境检验检疫有关要求执行。

民航局要求，要加强在运行期间对参与一线运行的机组人员、机务维修人员、一线监管人员等工作人员的个人防护工作，制定人员防护指南，配发足够的个人防护用品。航空公司要进一步完善工作程序，增加对航空器客舱和驾驶舱深度清洁和消毒频次，特别是对航空器上耳机和手持话筒的清洁和消毒；做好航空器空调系统清洁，加大对高效微粒空气滤芯的检查和更换频次；加强执行专（包）机接回境外湖北游客的航班机组的防控要求，做好机组人员的出勤前健康检查，并为机组人员配备护目镜（民用）、口罩等防护用品；执行任务期间，机组人员必须做好全程佩戴口罩等个人防护；如有机组人员需要进行隔离观察的，要按照疫情防控要求做好隔离观察工作。各地区管理局要加强对一线监管人员的防护知识培训，做好个人防护，确保民航系统在疫情防控工作中安全运行不添堵、健康平安不减员。