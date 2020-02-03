工信部：湖北医疗物资告急情况大大缓解

IT之家2月3日消息 据工业和信息化部信息中心消息，今日，在国新办就疫情防控重点医疗物资和生活物资保障情况举行的发布会上，工信部总工程师田玉龙田玉龙表示，湖北医疗物资告急情况已经得到了大大缓解，目前属于“紧平衡”的状态。

据介绍，截至2月2日24时，总共协调国内生产企业，累计向湖北发送医用防护服15.45万件，运抵13.12万件；发送N95口罩13.36万个，运抵13万个；发送全自动红外监测仪82台，运抵62台。