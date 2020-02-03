不交3000元停车费，疫情期间车不得进小区？

当返程高峰遇见疫情管控，“回家”成了一些人的老大难问题。



此前一则“图景嘉园禁止所有外地返京人员进入小区”的新闻引发社交媒体的疯传，近日，又有网友反馈，在距离图景嘉园不到一公里的唐家岭新城，虽然不限制外地返京人员进出，但却因“汽车可能携带病毒”，限制车辆进入社区。

“交3000元，5分钟之内就可以拿到车证，进入小区畅通无阻，否则车就被认定为携带病毒，不能进入小区。”该小区的租户李志刚（化名）告诉网易科技《态℃》栏目组。

3000元停车费？无病毒证明？

由于“新冠肺炎”的严峻性，北京各个小区要求做好人员往来情况摸排工作，有针对性地采取防控措施，做好防控工作。但有些小区却设置了超出要求的“防控措施”。

比如租住在唐家岭新城的李志刚就遇到了这样的问题。2020年春节出境游后返津在家进行了自行隔离。

近日，即将返工的李志刚，从自己家开车回租住的小区唐家岭新城。因看到“图景嘉园禁止所有外地返京人员进入小区”的新闻，在出发前，李志刚特意打电话给唐家岭新城物业询问是否有管制政策和注意事项。对方回复“量体温登记，即可进入小区”。

然而，体温检测正常的李志刚，却无法开车进入小区。

“问了为什么车辆不能进入。门卫说因为临时车辆可能携带病毒，需要去物业办理’出入证’才行。”李志刚向网易科技《态℃》栏目组描述道。

到了物业办理时，李志刚才了解到所谓的“出入证”其实就是固定停车位证，一年费用3000元。

一开始，李志刚是排斥交费的：“如果小区统一规定临时车辆不能进入小区也可以理解。实际情况是临时车辆只要交了3000元/年的固定车位费用，也不需要经过其他检查，凭证即可进入小区。这不是借助疫情强行绑架住户，售卖车位吗？”

据李志刚透露，小区物业也反复跟其强调并不是强制性的，是自愿的。只是不办理固定停车证的话，私家车不能进入小区，而小区外也没有可以停车的地方，如果想要停车的话只能找一站地以外的其他地方了。

“我跟小区物业理论，小区物业还跟我说隔壁图景嘉园更厉害，都不让外地人进小区。”李志刚表示。

最终，为保证出行，李志刚选择了妥协。

针对网友反馈，网易科技《态℃》栏目组拨打了官方指定的12345热线询问了该情况。客服表示对此情况并不了解，目前没有相关要求，可能是村（区）里自治行为。同时，客服收集了详细信息及相关诉求，表示将以“强制收费”进行上报，1到7个工作日内给出反馈。

官方：无权限制检测合格人员进社区

正值返京高峰，做好社区防控成为有效遏制疫情播散和蔓延的最要环节。北京市各街道、社区、村，根据实际情况，制定了个性化的防控措施。

只是有些小区让返京健康的人变的“有家不能回”。北京图景嘉园就被曝光外地人员回京禁止回小区，需去住宾馆自行隔离14天。除此之外，北京北七家、平西府多个小区也都采取了封闭管理，不得进出。

对此，在2月1日，北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市政府副秘书长陈蓓表示，对于有些外来人员进京后进入小区受阻的情况，市有关部门高度重视。

“任何社区村和物业在对监测合格的人员，主要是来自湖北以外的人员，没有任何权利自行阻止其进入社区。”陈蓓提到。