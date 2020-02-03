2020年Emoji新表情将随苹果iOS 14登陆iPhone：珍珠奶茶在列

统一码联盟（Unicode Consortium）于1月29日宣布了最终定下来的Emoji 13表情符号，它将与Unicode 13一起在2020年推出。作为Unicode的坚定支持者，苹果同样会在2020年的某个时候上线这些新的Unicode表情符号，很可能在秋季新系统正式发布的时候用于iPhone、iPad、Mac等设备中。

此次更新共有62个全新的表情，如含泪的笑脸、北极熊、海豹、珍珠奶茶、皮卡、火锅、茶壶、魔杖、甲虫、皮纳塔等。

下面是Emojipedia通过类别列出的所有新表情：

-脸：含泪的笑脸、伪装的脸

-人：忍者、穿燕尾服的人、穿燕尾服的女人、戴面纱的人、戴面纱的男人、喂婴儿的女人、喂婴儿的人、喂婴儿的男人、圣诞老人、拥抱的人

-身体部位：捏紧的手指、心脏解剖、肺

-动物：黑猫、野牛、猛犸象、海狸、北极熊、渡渡鸟、海豹、甲虫、蟑螂、苍蝇、蠕虫

-食物：蓝莓、橄榄、甜椒、面包、芝士火锅、奶茶

-家居：盆栽、茶壶、皮纳塔、魔杖、套娃、缝衣针、镜子、窗户、搋子、捕鼠器、水桶、牙刷

-其他：羽毛、岩石、木材、茅草屋、皮卡、溜冰鞋、绳结、硬币、回旋镖、螺丝刀、木工锯、挂钩、梯子、电梯、墓碑、标牌、跨性别符号、跨性别旗帜

-服装：夹趾凉鞋、军用头盔

-乐器：手风琴、长鼓

这次更新还包括55个性别和肤色变体以及新的性别包容性表情符号。目前的版本只提供男性和女性的emoji，例如戴着面纱的新娘、穿燕尾服的男士和在喂哺婴儿的女士，新的版本会为三者各补上了另一性别和一个中性的图案，还会替它们增设不同的肤色。

Google和Microsoft也一同支持去年Unicode联盟提交的建议书中增设的跨性别旗帜和符号，并表示新增这些反映现实生活的emoji不仅只是令每一个人都可以使用适合他们的表情符号，更是培养使用者们包容世界各地文化的意识。