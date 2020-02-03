辟谣！今年2月武汉免收房屋租金消息是假的

据长江日报报道，2月2日，一份由所谓“武汉市房地产经纪业协会”的文件传播，文件称“武汉住房租赁业主2020年2月免收一个月租金，3月4月租金减半收取”，经过多方核实，此文件为谣言。

网传文件中漏洞较为明显，首先文件抬头为武汉市房地产经纪业协会，可是文件落款变为“武汉市房地产经纯（纪）业协会租贫（赁）分会”；其次湖北省内企业复工时间错写为“不早于2月9日24时”。

对此，武汉房地产经纪行业协会在微信公众号上发表声明：

“一、该虚假信息使用“武汉市房地产经纪业协会”“湖经办[2020]2号”“武汉市房地产经纯业协会租贫分会”均为错误表述。公众对此如有疑问，请通过我会官方网站（www.whzjxh.org）、微信公众号（武汉房地产经纪行业协会）或其它公开的官方联系方式查询我会相关文书样式。

二、敦促相关网络用户立即停止该虚假信息的转发及其他方式传播。

三、我会所有相关信息均通过官方网站、微信公众号或其他正式方式向社会公众发布。凡以非官方途径、非正式方式向任何单位或个人发布的通知、倡议书，均非我会所为。

四、针对任何冒用我会名义有损于我会声誉的违法行为，我会将依法严肃追究其法律责任。

五、我会特别提醒：当前，一切工作以疫情防控为重，相关企业及个人在此特殊时期发不实信息将承担相应法律后果！”