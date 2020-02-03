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高德红外测温：以每天1000套生产速度支持疫情防控

2020/2/3 15:24:55来源：TechWeb作者：木子松责编：骑士评论：

2月3日，高德红外(002414.SZ）在互动平台表示，初步统计，公司全自动红外体温检测告警系统已实现近两千套，在满足湖北省内疫区需求的前提下，公司产品在省外销售占比远过半数。

目前，公司不断开发、升级其他产品，推出3-4种型号来应付疫情防控，新增了15000套的生产计划，即将以每天1000套的速度生产，在短时间内提供更多的产品以支持全国各地的疫情防控工作。

当投资者在互动平台在提问高德红外时，高德红外作了上述回复。

针对当前新冠状病毒形势，投资者问到：“看到公司公众号上面提到红外测温产品已经应用在成都机场、车站，公司在武汉疫区，怎么运出？”

高德红外表示，公司作为国家重要的疫情防控物资生产单位，国家相关部门安排专人一事一议协调公司的物流、配套企业的困难，公司响应国家号召，整个春节期间一直加班加点生产保交付。

高德红外强调，公司目前订单及物流交付正常，目前交付大部分来源于省外，产品已应用在成都东站、成都双流机场、成都火车北站、广州机场、北京大兴国际机场、武汉三大火车站及天河机场等在内的全国各地的机场、车站、医院等人流密集的公共场所，新建的火神山、雷神山医院也是装配公司的全自动红外体温检测告警系统。

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关键词：测温疫情

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