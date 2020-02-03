湖北：户籍窗口暂停办理户口和身份证业务，特殊情况可预约

湖北省人民政府网站2月3日消息，为防止疫情扩散传播，2月2日起，全省行政服务中心、派出所户籍窗口暂停办理户口和居民身份证业务，恢复时间另行通知。有特殊需要的，可采取网络、电话预约方式，先行预约，依规办理。

湖北省公安厅治安总队相关负责人针对市民关注的几个问题给予回应。

1.针对新生儿办理落户问题，家长只需妥善保管孩子的《出生医学证明》，疫情过后，随到随办。

2.针对持有的《户口准迁证》《户口迁移证》面临到期问题，对2019年下半年以来湖北公安机关开具的《户口准迁证》或原户籍地公安机关开具的迁入湖北的《户口迁移证》证件有效期延长至疫情解除后40天，均为有效、正常受理。

3.针对居民身份证到期、损坏或丢失等问题，湖北公安机关建议若不是急需使用居民身份证，可在疫情过后再进行换领或补办。居民身份证业务目前已经实行全国通办，符合异地办证条件的，可以在居住地公安机关户籍窗口申请办理。急需用证的，可以同时办理临时居民身份证，临时居民身份证随到随办、立等可取，不会影响市民在社会事务中的使用。

3.此外，高三毕业生等到疫情过后再申办居民身份证是否会影响报考工作？湖北省公安厅回应，对已经受理的居民身份证，已经安排制证，请及时领取。同时，每年中考、高考报名工作开始前，会为考生开通办证“绿色通道”，加急为考生制证，确保每位考生都能及时领到证件。

据了解，疫情过后，湖北省公安厅将对市民持有的超期证件照常受理，依规办结。