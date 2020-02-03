Linux Mint 20与Debian版本LMDE 4新特性：引导菜单NVIDIA驱动

Linux Mint 20 将基于 Ubuntu 20.04 LTS，同时，其 LMDE（Linux Mint Debian Edition，Debian 版本）4 也将到来，LMDE 版本基于 Debian GNU/Linux，提供滚动发布，而不是像常规的 Linux Mint 基于 Ubuntu。

日前 Linux Mint 官方博客释出了关于 Linux Mint 20 与 LMDE 4 的新特性信息。

LMDE 4

LMDE 4 将首先发布，基于改进的 Debian 10 软件包，它将带来在 Linux Mint 19.3 上的所有改进，包括 HDT、引导修复、系统报告、语言设置、HiDPI 和、新的引导菜单、Celluloid、Gnote、Cinnamon 4.4 与 XApp 状态图标等。

LMDE 3 中缺少的某些功能也从 Linux Mint 移植而来。

LMDE 4 还将支持 Btrfs 子模块和主目录加密：

引导菜单中的 NVIDIA 驱动

一直以来在某些 NVIDIA 卡上存在 Nouveau（开源驱动程序）兼容性问题，在大多数情况下，人们不得不使用 nomodeset，但是当 Nouveau 根本无法识别芯片组时，完全没有图形显示。LMDE 4 中，在启动菜单中添加了一个新条目，该条目可即时安装 NVIDIA 驱动程序，实时会话和已安装的 OS 均可立即使用：

Cinnamon 4.6 显示设置

下一版本的 Cinnamon 将允许选择显示器的频率，这是一个呼声很高的功能。

同时 Cinnamon 4.6 还将引入分数缩放功能。目前，缩放比为 100％（正常模式）或 200％（HiDPI 模式），并且对所有显示器而言都是相同的。未来每个屏幕的缩放比将有所不同，用户可以将其设置为 100％ 到 200％ 之间的值。

绽放比模式可以解决不少显示问题，比如因为 HiDPI 带来的清晰度问题和多显示器支持等。通过能够分别为每个显示器设置缩放比例，希望获得更高的像素密度，并允许 HiDPI 和非 HiDPI 显示器之间更好地兼容。

目前正在 Alpha 测试 Cinnamon 的这种比例缩放，并评估其在各种 GPU 上的兼容性以及优缺点。

关于 Linux Mint 20 与 LMDE 4 的更多信息，查看：

https://blog.linuxmint.com/?p=3858