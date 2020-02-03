本田拟延长武汉工厂关闭至2月13日，复工时间待定

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北京时间1月3日消息，本田汽车驻日本的一位代表周一表示，根据目前政府的指导意见，该公司计划将其位于武汉的与东风汽车合资的三座工厂的关闭期限延长至2月13日，复工时间暂时不能确定。
较早时，该公司一位发言人曾表示，计划2月14日重启这些工厂的生产。
不过，本田驻日本的代表表示，该公司将遵循当地政府的政策，目前尚未决定工厂何时恢复生产。
此前湖北省政府已宣布将农历新年假期延长至2月13日，以遏制新型冠状病毒的爆发。
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