任天堂今年可能不出新Switch，但不妨碍他们努力卖新限量

任天堂首席执行官兼总裁古河淳太郎今天在投资会议上透露，该公司「没有计划」在2020年推出新型号的Switch。

古河淳太郎表示：“根据专用视频游戏平台的传统观点，Nintendo Switch应该已经进入硬件生命周期的中间阶段。我们相信Nintendo Switch已经奠定了良好基础，将为进一步的增长获得机会。”

对于期待传闻中新款「Switch Pro」的玩家，这个消息可能令人有些沮丧。任天堂主机Switch于2017年初推出，并于去年获得了Switch Lite和续航增强版型号的重大更新，这两款机型都采用了更节能的内部Nvidia芯片。

当然，这并不代表2020年Switch完全没有硬件上的更新，根据实际情况，厂商的计划也会发生变化，但任天堂似乎对当前的产品结构感到满意。古河淳太郎指出，初代Switch在4月至12月期间的销量，与去年同期相比几乎持平，而Switch Lite帮助推动Nintendo整体上取得了增长。

据任天堂Q3财报显示，截止到2019年底，Switch的整体出货量为5248万部，上升至任天堂硬件产品中历史销量第七名，距离第六名的经典游戏机FC（6191万）还有不到1000万的差距。照目前经典、限定、续航、Lite版多版本并行，labo等配套外设不断更新，加上《塞尔达传说》等经典游戏续作敲定的节奏看，Switch总销量超越FC只是时间问题。

“但是，我们认为我们尚未充分传达Nintendo Switch Lite的特殊功能和吸引力，因此我们将继续解决这一问题。”“关于Nintendo Switch，继续提升它的吸引力并扩大安装基础非常重要。”

另外，任天堂也将发售多种款式的限量版Switch来吸引消费者购买，最新发布的《集合啦！动物森友会》的限定款可以说是目前为止最亮眼的Switch，再也不是黑白底+ LOGO的简单粗暴设计，包括限定底座、Joy-con、便携包三个限定设计部件和黑灰色贴花平板。配色采用简约国际范儿，高端大气上档次，低调奢华有内涵，主题尽显无人岛的田园生活，时尚靓丽小清新，两个Joy-Con的治愈系配色也很养眼，连手腕挂绳这样的小细节都与众不同。

该限定版主机将与任天堂第一方人气新作《集合啦！动物森友会》发售同步，2月8日开启预约，3月20日正式发货，游戏内置数字版的《集合啦！动物森友会》（美版和港版不带游戏，需另购），定价35960日元（不含税），大约人民币2300左右。