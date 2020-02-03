武汉招募防疫青年志愿者：40岁以下，将配发口罩等医护保障

2月3日，武汉发布疫情防控青年志愿者招募公告，报名条件包括现居住在武汉市内，年龄一般在40周岁以下，身体健康，上岗前两周没有密切接触新型冠状病毒感染的肺炎患者或疑似患者等。公告称，将为所有在岗志愿者配发口罩等医护保障。

当前，全面防控新型冠状病毒感染肺炎疫情进入关键时期。为进一步贯彻落实党中央、国务院以及省委、市委关于疫情防控的工作部署，共青团武汉市委、武汉青年志愿者协会决定面向全市招募一批疫情防控青年志愿者，在市区疫情防控指挥部的统一调度下，科学有序参与疫情防控工作。

报名时间

即日起至2020年2月29日（第一阶段）

报名条件

1、思想政治坚定，无不良行为记录；

2、年龄一般在40周岁以下，身体健康，上岗前两周没有密切接触新型冠状病毒感染的肺炎患者或疑似患者；

3、现居住在武汉市内；

4、组织纪律性强，服从统一指挥、调度和管理；

5、自愿加入疫情防控青年志愿者队伍，能够保证相对固定的服务时间。

服务岗位和工作内容

1、医疗救护。组织有医学专业知识、应急救援技能志愿者，协助参与医疗救治、救助救护等。

2、便民服务。协助社区及时掌握群众需求，做好人员登记、体温测量、信息收集、人员隔离、秩序引导、分类筛查、物资代购等。

3、秩序维护。协助医疗机构维护医疗秩序，协助开展信息咨询、方位指引等基础服务，帮助调解一般性纠纷和矛盾。

4、心理援助。参与湖北武汉12355青少年服务台疫情防控心理援助热线记录、接听、回复等，为广大市民群众开展疫情心理疏导和援助服务。

5、宣传引导。参与网络文明志愿行动，运用武汉微邻里、青春武汉等网络新媒体平台，正面积极传播疫情防控政策、科学防控知识等，协助做好信息沟通、舆论引导和氛围营造工作。

6、关爱帮扶。配合采取电话询问、网络联系、上门走访慰问等方式，关心关爱独居老人、困难群众、留校大学生等，帮助他们解决实际困难。

7、交通运输。协助医疗机构运输医护物资，为疫情防控一线医护人员和有就医需要的群众提供力所能及的交通接送服务。

8、环境治理。参与开展爱国卫生运动，配合做好病例家庭、楼栋单元、机关单位的设施设备消毒和废旧口罩回收工作。

9、行政综合。配合做好相关行政综合事务，主要从事档案整理、电话接听、信息咨询、来访接待等。

10、其他服务。市区疫情防控指挥部统一安排的其他疫情防控相关志愿服务工作。

志愿服务保障及相关要求

1、所有上岗志愿者由派出单位和用人单位联合组织培训，采取线上和线下相结合的方式，进行通识培训和岗位培训等。

2、严格落实在岗志愿者的安全防护工作，为所有在岗志愿者配发口罩等医护保障。

3、根据就近就便原则，合理确定志愿者服务半径，原则上志愿者不跨区域参加志愿服务。

报名方式

请符合条件并有意愿参加疫情防控志愿服务的人员填写《武汉疫情防控青年志愿者报名登记表》（详见附件1），并发送至相应报名邮箱，邮箱地址详见《武汉疫情防控青年志愿者招募联系表》（附件2）。邮件标题统一按照“疫情防控志愿者报名+本人姓名+所在区域”的格式注明。收到邮件后，我们将根据岗位需求以电子邮件形式回复确认。

请扫描下方二维码下载报名登记表及招募联系表▼

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