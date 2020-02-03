内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

武汉加油！新增治愈病例连续4天超过死亡病例

2020/2/3 16:21:05来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家2月3日消息 席卷全国的新型冠状病毒疫情仍然牵动着广大人民群众的心。不过好消息是，据人民日报报道，目前累计治愈病例连续2天超过累计死亡病例，新增治愈病例连续4天超过死亡病例！

根据目前最新数据显示，截至今日下午16点10分，全国共确诊新型冠状病毒病例17272例，较昨日增加2861例；疑似病例为21558例，较昨日增加2014例；死亡361例，较昨日增加57例；治愈507例，较昨日新增177例。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：武汉新型冠状病毒

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    