武汉加油！新增治愈病例连续4天超过死亡病例

IT之家2月3日消息 席卷全国的新型冠状病毒疫情仍然牵动着广大人民群众的心。不过好消息是，据人民日报报道，目前累计治愈病例连续2天超过累计死亡病例，新增治愈病例连续4天超过死亡病例！

根据目前最新数据显示，截至今日下午16点10分，全国共确诊新型冠状病毒病例17272例，较昨日增加2861例；疑似病例为21558例，较昨日增加2014例；死亡361例，较昨日增加57例；治愈507例，较昨日新增177例。