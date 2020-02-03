进城人员全部登记！河南郑州紧急上线阿里云数字防疫系统

2月3日消息，针对返程高峰带来的疫情防控风险，郑州将在公路卡口、航空、铁路等进入城市的入口对返城人员进行信息采集。为了避免手写信息的低效率、容易交叉感染等问题，市政府联合阿里云于昨日上线了“来郑人员健康登记表”，面向全国返郑人员开放使用。这套系统用于采集返程人员基本信息，为后期疫情风险的定位和管控、政府决策提供支持。

目前，郑州市已全面启动数字化疫情防控。城市的数字化疫情防控整体解决方案由市政府联合阿里巴巴开发，包括疫情防控数据平台以及发热门诊登记系统、钉钉疫情摸排统计上报系统和疫情态势分析系统。

据了解，农历新年之际,在接到郑州市大数据局、卫健委等相关政府部门防疫需求后，阿里云紧急协调多方资源，仅5小时数字化疫情防控方案就得到了政府认可。核心项目组成员连续奋斗，原计划72小时上线的发热门诊系统不到40个小时就完成了开发。

1月26日，发热门诊登记系统正式上线，覆盖全市全部60多家定点发热门诊，完成多名发热患者的基本信息和就诊情况采集。该系统可了解所有发热就诊案例的实时情况，还能针对就诊及高危/疑似患者的导诊做快速资源调配和医院间的协调沟通，从而支持卫健委提高决策及时性。发热门诊登记系统可以和“疫情潜在风险人员库”打通。医院医生在接诊患者时，如该患者具有“疫情潜在风险”，系统会立即提示医护人员，做优先排查重点关注。

钉钉疫情摸排系统可用于快速排查重点关注人员。系统通过规范化排查内容，确保各基层单位保持统一排查，提高数据质量。通过移动端操作，数据从基层组织直接汇总到市（区），从而改变了传统的层层上报、排查员多次录入问题等。

疫情态势分析系统则包含“疫情现状”、“疫情态势”和“态势防控”等功能。系统不仅可以直接展示全市接入发热上报系统的发热病例累计总数和每日新增数量；还可以根据潜在风险人员排查进度以及风险人员的总量变化，预判疫情发展趋势，从而及早防控。