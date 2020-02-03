冷知识：王者荣耀一级普攻伤害最高的英雄竟然是盾山

IT之家2月3日消息 王者荣耀近期公布了一些峡谷的冷知识，谁一级普攻伤害最高？如何实现无兵线拆塔？召唤师们想知道答案的话请看下面的内容。

以下这些峡谷冷知识，召唤师们知道多少个呢？

①太乙真人的二技能，不仅可以拉敌人和队友，一些队友的技能也可以当作支点进行位移。

例如黄忠的地雷、成吉思汗的陷阱，太乙真人都可以当作支点，位移就是这么简单！

②一级普攻伤害最高的英雄是盾山。



召唤师们没想到吧~别看盾山只是辅助，因为被动的存在，一级的盾山可是很厉害的。

另外值得一提的是，一级血量最高的英雄就是亚瑟。

③在组队房间里，长按列表里的好友头像，就能看到Ta在用什么英雄、玩什么模式。

④姜子牙的大招可以对防御塔造成伤害。

小提示：拆塔小分队成员再增1人，米莱狄、刘禅、孙尚香、狄仁杰，都可以做到无兵线拆塔哦~

⑤后羿和嫦娥站在一起时，头上会出现月亮，物抗+13，魔抗+14，刚好1314发狗粮。

看完峡谷的冷知识，再一起来看看召唤师们提出的问题吧~

提问：武则天开大招，对面有一个被瑶附身的英雄，这是算两个人还是一个人？会有两个大招圈还是一个大招圈？——@十年无悔

回答：当阿瑶处于附身状态时，只会计算一个人，所以武则天开大也只会有一个大招圈哟！

提问：女娲开大时闪现，能不能改变大招路径或位置？——@呵呵.哒

回答：

女娲在开大时闪现，可以改变大招的位置，但不会改变大招的方向，巧妙运用闪现，就可以打敌人一个措手不及啦！

提问：王昭君开大清线然后走开，击杀的兵线会增加金币和经验吗？这个问题困扰我大半年了，求解答，其他英雄是否雷同？——@一路向前，一路有你

回答：被击杀的兵线，也可以为王昭君提供经济和经验，开个大就走，真昭君从不回头看兵线！另外，经济和经验的规则都是一致的，其他英雄也一样。

提问：猪八戒开大后，吕布再开大，吕布大招的中心点落在猪八戒大招上，会不会滑到旁边？——@C.xX

回答：

猪八戒的大招会直接划开吕布的大招，大概是钉耙扎脚叭？所以，吕布跳大时，记得看清jio下的地方。