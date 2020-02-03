12岁辍学、靠印度版“快手”VMate逆袭，印度“村花” 取经中国经验

“这瓶辣酱不仅下饭，天冷还御寒，我要多带几瓶回印度！”春节前，淘宝直播间里出现了“洋面孔”。三位身着精致沙丽的印度姑娘，一边学习直播带货，一边品尝饺子、试穿汉服、体验拔罐，在镜头前忙得不亦乐乎。

在印度版“快手”VMate上，阿蒂、尼娜和普佳都是有着百万级粉丝的网红大V。这次旅行，她们想来“取经”中国的网红经济。

三人中，阿蒂年纪最小，粉丝却最多。19岁的她对中国颇为好奇，不停地记录着短视频。

去年以前，阿蒂还只是印度北方邦小村子里的一个普通女孩。12岁起，她便辍学务农，这也是多数印度女性命运的写照。

来源：阿里

短视频社区的出现，让情况发生了改变。

据VMateCEO程道放介绍，孵化自UC国际业务的VMate，于2017年在印度创立，旨在帮助印度普通人平等地记录和表达。去年5月，这款社区型短视频产品获得阿里巴巴超1亿美元投资，目前月活近5000万。

随着VMate的迅速走红，阿蒂也拿起了手机，记录自己做农活的过程。至今，她的4821条短视频已经“圈粉”152万。

与粉丝数同步快速增长的，还有阿蒂的收入。通过粉丝打赏，如今她每月收入达50000卢比（约4851元），这相当于全家5口人此前收入的4倍。

不久前，有人向阿蒂提亲，并要求她放弃拍摄，阿蒂断然拒绝。这让她成为村子里第一个拒绝提亲的姑娘。

在印度三、四线城市中，一批像阿蒂这样富有创意、善于钻研的印度普通人，正在崭露头角。

来源：阿里

身怀绝技的大力士、酷爱美食的家庭主妇、身残志坚的魔术师……各行各业的印度小镇青年们，通过短视频改变着命运，不仅增加了收入，还成为了网络红人、意见领袖，影响着更多人。

程道放介绍，帮助印度年轻人体验中国网红经济，只是VMate达人培育计划的一部分。目前，通过培育短视频生产者的拍摄技巧、策划创意和运营能力，VMate正逐步完成对印度下沉市场的短视频启蒙。

未来，通过鼓励优质内容生产、搭建短视频MCN体系、引入多元变现机制等手段，更多印度年轻人将通过这个社区勇敢表达，实现理想。

中国行期间，阿蒂的视频引发了近万印度网友围观和点赞。在她和淘宝主播带货辣酱的页面，一位印度粉丝留言问道，“下次可不可以带我一起来？”