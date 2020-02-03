年后返工潮，检测人员配“枪”防疫：来，把头伸过来！

“来，里面那位朋友，把头伸过来~”

如无意外，这将是今年年后返程途中，大部分人听到最多的一句话。

在回京途中，坐在副驾驶位置上的我，当第四次听到这句话时，已经没有了最初的不适感和内心的小倔强，主动将头前伸，找到早已伸进车窗的“枪”口……

“好了，没问题。”

只是略微停顿后，穿着白色防护服的防疫人员迅速将“枪”从车内拿出，走向身后的车辆。

这就是疫情之下，流动人群体温检测的全过程，似乎与想象中的不太一样。

体温检测，似乎和想象中的不太一样

当在家中听闻疫情扩散导致节后返程途中要进行体温检测时，第一印象想到的是体温计慢慢上升的水银柱和医生提醒的至少要在腋下测5分钟，而其实，当下大规模人群筛查中的体温检测，已经与想象中的不太一样。

以此次疫情为例，诸如高速路口、火车站等大规模流动人群的体温检测，广泛应用的是一种名为额温枪的设备。据《北京青年报》报道，1月22日晚18点起，北京西站开始对所有武汉地区到京旅客开始进行体温检测，用的正是额温枪。

截止目前，多地省市高速路口、车站等都已经开始使用额温枪来检测出入旅客体温。

北京西站体温检测，图源：北京青年报

额温枪，顾名思义，通过测量额头温度来实现人体温度检测的一类电子设备。

具体而言，被测人体表面会发射红外辐射能量，红外辐射能量通过光学系统汇聚到红外接收元件上，并产生一个电信号，这一电信号经处理后转换成温度值并显示在额温枪上。

通过这样的体温检测装置，额温枪可以在不接触人体情况下，在3-5cm测量距离范围内，测量额头（鼻梁之上，两眼中间）温度，并可在1秒内显示在该设备的液晶显示屏上。

这一设备由于使用方便，如今已经被广泛应用在诸如婴幼儿特定人群体温检测，尤其是在大规模人群筛查中。除去此次疫情外，额温枪在此前的非典、禽流感期间也曾有大规模使用。

额温枪测体温：嘀，35.1，进去吧！

尽管已有大规模使用，但是额温枪测体温真的准确吗？

理论上来讲，电子温度计最大允许误差应该在±0.3℃，目前符合国家标准的额温枪最大允许误差也应是如此。

然而，在首日开工期间，也有网友遇到单位保安用额温枪测体温测到惊悚数字的情况。

显然，35.1℃与真实体温有很大误差，为何会出现这种情况呢？

这主要是因为额温枪在保证高效、便捷的情况下，牺牲了在不同环境下的稳定性这一特性。

额温枪所测的额头温度属于体表温度，受环境温度影响较大，甚至额头前的一阵风就可能引起额头温度的波动，不同于腋下长期处于恒温状态。也正因如此，在从室外进入室内时，额头温度会受到室外温度影响（冬天测得温度会偏低），因而，通常使用额温枪时会有“在16.0℃以上的室内场所进行测量”或“被测者在测量环境内静候5分钟后再测量”的建议。

在年后返程过程中，在室外高速路口排队检测体温时，不少自驾或乘坐私家车的人会被要求“提前5分钟关闭车内空调”或“打开车窗”也是为了在测体温时可以保持人体与外界环境温度保持热平衡测的相对准确的体温值。

此外，其实额温枪还有另一个使用不便之处在于，使用环境在10-40℃范围内，如温度太低，额温枪可能会“罢工”。

这也就可以理解为何在高速路口或其他室外使用的额温枪也会穿上“棉衣”，甚至部分工作人员会用自己的体温来为额温枪保暖，不禁让人心生敬意。

尽管如此，在疫情之下，在人流量如此大的返程高峰期，高效、便捷的额温枪还是派上了大用场。当然，要想在返程路上不被当做疑似病例，还要配合检测人员在检测，诸如提前3-5分钟关闭车内空调或打开车窗等。

额温枪不应引起抢购潮

面对看似酷炫的额温枪，同时又是与当下疫情相关产品，不少消费者开始蠢蠢欲动。

目前在京东商城上的部分额温枪已经断货，并开启预售模式，据公开数据显示，各家额温枪也已经预售出数万台。

在经过口罩、双黄连、医用酒精几波抢购浪潮后，额温枪这一此前都不曾算作日用品的电子设备，或将成为另一波抢购浪潮。

据此前媒体报道，包括义乌百灵医疗器械、广州市体达电子科技有限公司在内的众多额温枪生产厂商早在春节期间已经加紧恢复生产。

其实正如前文所言，就目前来看，更需要额温枪的应该是高速公路、办公楼保安等“公用”场景，而非“家庭日用”场景。

家庭日用场景下，普通水银体温计在不同环境下的测量稳定性要远高于额温枪，即使同为红外电子温度计的耳温枪的测温稳定性也远高于额温枪。因而，在没有病例或疑似病例的正常家庭场景下，更应该使用普通温度计或耳温枪，而非额温枪。

额温枪不应该引起抢购热潮，毕竟额温枪不是如口罩此类疫情防护必须品；额温枪还是应该留给更需要它的人，留给它更应该在的人群初步筛选环节使用。

疫情监测+返工潮，派上大用处的不只是额温枪

受此次疫情的影响，在2020年的年后返工潮中，被武装应用于人群初步筛选的除了额温枪，还有各类红外检测系统及人工智能检测系统。

例如：

1月20日，武汉华中数控生产的十二台红外智能体温检测系统在郑州大学附属医院安装完毕；

2月1日，Baidu官方表示，正在把AI技术投入到新型冠状病毒疫情防控中；比如，在北京清河火车站落地应用了AI多人体温快速检测解决方案；

2月3日，武汉火神山医院正式开始收治病患，其中，包括医院和供医生住宿的酒店里，都安装了高德红外的全自动红外体温检测告警系统；

……

疫情之下，面对年后返工潮，将是对各大检测系统和AI检测技术的一次实战考验。