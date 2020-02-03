特朗普对中国豁免“美国神药”专利？外交部辟谣相关：美政府无实质性帮助

近日，国内网站及社交媒体平台有传言称，“美国公共安全卫生部门经特朗普特批”，同意豁免一据称对新型冠状病毒有效的药物——“瑞德西韦”（Remdesivir）的专利，让中国“不经美方专利许可直接仿造此药”。
▲社交媒体相关截图
不过，研究该药物的跨国药企美国吉利德科学公司（简称“吉利德”）1月31日的公司声明显示，“瑞德西韦”尚未在全球任何地方获得许可或批准，也尚未证明任何用途的安全性或有效性。
据央视新闻报道，外交部回应相关称，疫情发生后，美政府迄今未向中方提供任何实质性帮助。
近期美方表示，美方已为中方应对疫情提供了巨大帮助。对于美方究竟有没有向中方提供援助？中国外交部发言人华春莹今天作出回应。
华春莹表示，疫情发生以来，一些国家通过不同方式向中方抗击疫情提供支持和援助，我们对此表示感谢。但据我所知，美国政府迄今未向中方提供任何实质性帮助。相反，美国第一个从武汉撤出领馆人员，第一个提出要撤出部分使馆人员，第一个在世卫组织明确表示不建议甚至反对对华采取旅行和贸易限制措施后，反其道而行之、宣布采取全面禁止中国公民入境举措，制造和散播恐慌情绪。
全球化时代，各国命运紧密相连。面对公共卫生危机，各国应当携手应对、共克时艰，而不是以邻为壑，更不应乘人之危。
中方本着公开、透明和负责任的态度同世界卫生组织和国际社会加强合作。自1月3日起，共30次向美方通报疫情信息和防控措施。两国疾控中心就疫情相关情况多次进行沟通。1月29日，中国卫健委通过官方渠道答复美方，欢迎美国加入世卫组织联合专家组。当天美方即回复表示感谢。1月31日，美方通过官方渠道告知中国卫健委，美方已联系世卫组织总部，并向世卫组织提交了希望加入世卫组织联合专家组的美国专家名单。
中方将继续与世卫组织以及包括美国在内的有关国家加强合作，维护各国公民生命安全和身体健康。