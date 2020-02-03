特朗普对中国豁免“美国神药”专利？外交部辟谣相关：美政府无实质性帮助

近日，国内网站及社交媒体平台有传言称，“美国公共安全卫生部门经特朗普特批”，同意豁免一据称对新型冠状病毒有效的药物——“瑞德西韦”（Remdesivir）的专利，让中国“不经美方专利许可直接仿造此药”。

▲社交媒体相关截图

不过，研究该药物的跨国药企美国吉利德科学公司（简称“吉利德”）1月31日的公司声明显示，“瑞德西韦”尚未在全球任何地方获得许可或批准，也尚未证明任何用途的安全性或有效性。

据央视新闻报道，外交部回应相关称，疫情发生后，美政府迄今未向中方提供任何实质性帮助。