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朱啸虎：今年比非典还严峻，对很多创业企业是生死关

2020/2/3 18:26:59来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

2月3日晚间消息，金沙江创投合伙人朱啸虎2月2日表示，03年非典的时候，我还在创业，那一年管理层都只拿基本生活费，到年底结余后才补发的工资。今年比非典还严峻，对很多创业企业是生死关，一定要严控成本，死卡现金，最少要保持假设没有任何收入的情况下6个月的现金，最好有12个月，根据这个来倒算成本。跪着也要活下去，熬过去就是春天！

今天是春节开工首日，很多互联网公司开启了在家网络或者远程办公，早上企业微信、钉钉等一度崩溃。

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