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滴滴在北京组建“医护保障车队”，免费服务医务工作者

2020/2/3 18:44:11来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家2月3日消息 滴滴出行今日和北京市医务工会联合宣布，在北京组建“医护保障车队”，为北京公布的救治定点医院医务工作者，提供免费接送服务。

滴滴称，2月4日起，车队将在北京首都医科大学附属北京佑安医院、北京首都医科大学附属北京地坛医院先行试点，再逐步推广覆盖到北京其他医院。

自1月21日，滴滴正式启动疫情响应应急措施以来，北京已在线下设立8个司机防疫服务站。截至2月3日，滴滴出行已在武汉、上海、北京成立“医护保障车队”。

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关键词：防疫滴滴网约车

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