10 天建成！武汉火神山医院背后的中国科技力量

2020年2月3日，武汉火神山医院开始正式收治病人。

武汉火神山医院是参照2003年抗击非典疫情期间北京小汤山医院模式而建立的医院，主要用来收治新型冠状病毒感染的肺炎患者，可以提供1000个床位。从1月24日正式动工，到2月2日正式交付，武汉火神山的建成前后仅用了10天的时间，来自五湖四海的7000多名建设者也在日夜奋战中诠释了”中国速度“，而工地的24小时直播页面超过8000万人次观看。

图自：中国建筑

当然，武汉火神山医院体现的不仅仅是中国在建筑、医疗、资源、人力等方面的力量；作为一家新型的现代化医院，武汉火神山医院的建设实际上也是中国科技力量在迎战疫情过程中的一次有力展示。借助这篇文章大家可以看到在武汉火神山医院建设中的中国科技力量。

基础通信保障+通讯系统作为基础的通信保障技术，在武汉火神山医院和雷神山医院的建设中，以中国三大运营商为主体，相关企业做了不少重点部署工作。

中国移动

为了应对疫情，中国移动急速支援火神山医院信息化建设，驰援多套信息化通信设备，无偿为火神山医院提供物资和技术支持；通过搭建医院4/5G无线网络及专线网络，仅用4天就完成了火神山医院网络、线路的建设和调测，共计新开通基站4座，铺设8条办公专线，同时开通了医保和卫生专网用于火神山医院通信。

为彻底阻断疫情传播途径，隔绝传染源，保护医生和病人的生命安全，中国移动湖北公司武汉分公司为火神山医院量身打造3套远程视频会议系统，分别连接两个指挥会议室和主管方会场，为远程视频会议及医疗会诊建立了基础。此外，武汉移动还开通了500台IMS固话，在所有公共场所设置监控摄像，并为驻扎联勤部队提供200台对讲设备。

中国联通

1月26日，中国联通在36小时内，已完成火神山医院3G/4G/5G通信网络全覆盖。该紧急工程包括3G/4G/5G无线通信网，实现千兆网络覆盖。此次通信方案全部选用了最高配置，以满足智慧医疗的远程指挥。

不仅如此，为了满足用户的直播需求，联通技术团队仅用了4个多小时就打通了火神山工地现场基站至媒体平台网络线路，摄像头调试、现场布线、视频连线、直播测试等各项工作有条不紊、迅速实施。依托中国联通5G网络和5Gn live超高清视频直播平台，实现了火神山、雷神山建设现场的24小时不间断5G高清实时直播。

中国电信

1月23日傍晚，中国电信武汉分公司接到市疫情防控应急指挥部通知，要求中国电信武汉分公司3天内完成蔡甸火神山无线网4G、5G覆盖工程建设。1月25日午间，中国电信开通火神山医院5G网络。此时距中国电信24日晚开通火神山第一个电信5G基站——张家渡5G基站，仅用时一天半。

需要说明的是，在张家渡5G基站的建设中，诺基亚贝尔也贡献了自己的力量。

除了基本通信保障，中国电信为火神山医院提供方案规划、通信设施建设维护、重大保障、应急通信等一揽子服务，在2月1日火神山医院正式交付前全面完成医院固话、光纤、4G和5G网络覆盖和医疗上云、远程会诊等信息化系统建设，为火神山医院按时交付使用提供了5G+云网融合的全方位信息化保障。

值得一提的是，在被网友戏称为史上最强的“云监工”项目中，中国电信也参与其中。

华为

在火神山建设中，华为配合运营商做了不少5G基站建设工作。

1月23日，华为公司紧急成立春节疫情保障项目组，安排约150人进行保障，1月25日，华为已支撑湖北移动、湖北联通开通蔡甸火神山5G基站。华为在短时间内完成了5G基站到货、调测开通、优化等工作，支撑了湖北移动、湖北联通、湖北广电等在3天内完成站点建设。

除此之外，华为还在1月31日晚，华为联手中国电信，在12小时之内完成了武汉火神山医院首个“远程会诊平台”的网络铺设和设备调试。

技术层面，火神山医院应用的这套“远程医疗系统”有不少亮点。其中，由华为捐赠的一体化高清视频会议终端TE20视频会议设备和管理平台（华为MCU及华为视讯业务管理平台SMC），即便在512K带宽的极限网络环境下，也能保证远程医疗畅通进行。

此外，这套系统支持1080P的高清画质。在远程医疗会诊的场景下，两地医疗专家可能需要通过辅助码流分享病患的CT片等医疗档案进行诊断，因此，高清画质的作用尤为关键。值得一提的是，目前火神山医院也已采购配备有移动摄像头的医用推车，可进病房近距离拍摄病患情况。后期若有需要，推车拍摄的画面也可以引入远程会诊系统。

通过这一平台，远在北京的的优质医疗专家资源，可通过远程视频连线的方式，与火神山医院的一线医务人员一同，对病患进行远程会诊。这将进一步提高病例诊断、救治的效率与效果，并一定程度上缓解武汉一线医护人员调配紧张、超负荷工作的痛点，同时，也可减少外地医疗专家往武汉的风险。

IT设备+网络安全设备与服务在现代化的医院运行中，IT设备和网络安全自然也是不可或缺的；在这个方面，武汉火神山医院也得到了不少企业的支持。

联想

1月25日，联想在通过官方微信及官方微博宣布，集团紧急启动驰援武汉行动；联想集团将向武汉市火神山医院捐赠全套IT设备，以加快医院落成。

在本次武汉火神山医院的建设中，联想集团向武汉火神山医院捐赠的IT设备包含电脑520台、平板电脑120台、打印机285台、桌面IDV软件450套，服务器2台，另有其他设备100个。联想方面称派出了专业IT服务团队进驻现场，深入疫情第一线，为医院提供IT设备运维和现场技术支持。

而在2月2日武汉火神山医院正式完工之际，联想也宣布其捐赠武汉火神山医院的所有IT设备也已全部完成安装调试，交付使用。

除了武汉火神山医院之外，联想集团还表示将向正在兴建的武汉市第二所抗击肺炎应急医院武汉雷神山医院捐赠所有所需IT设备（包含电脑700台、平板电脑160台、打印机375台，以及配套软件和桌面系统等），并配备专业服务团队。

紫光新华三

除了联想之下，紫光旗下的新华三也参与其中。

1月26日，新华三宣布，已向武汉市卫生健康委员会捐助蔡甸区火神山医院所需的网络通信与信息安全产品设备，并负责相关设备的部署、安装、调试等实施工作。

本次新华三向武汉蔡甸区火神山医院所提供的产品设备包含了核心交换机、汇聚及接入交换机、无线网络（无线控制、无线汇聚、无线接入）、安全防护（路由器、防火墙、行为管理、堡垒机、日志审计、数据库审计、准入认证设备）等诸多种类。

据了解，新华三的紧急援助项目团队在任务启动后短短几小时内即完成了产品设备的调集完货，并立即联系安排物流发送；随后，新华三也付出了不少人力来助力医院在建设落成后能够顺利、高效地搭建信息化和数字化基础设施并快速投入使用。

值得一提的是，紫光集团以及旗下新华三集团1月27日决定，在对武汉火神山医院捐赠网络通信与信息安全设备以及确保设备实施工作的基础上继续增援武汉，对雷神山医院提供同等规格的捐赠。合计将捐赠设备价值人民币3000多万元，同时还提供现场部署、安装调试和维护以及不间断的远程运维服务。

奇安信

1月31日，奇安信宣布，在9位员工的护送下，奇安信集团向火神山医院捐赠的首批价值400万元专业物资顺利交付给医院建设指挥部并履行完正式签收程序。奇安信安全工程师进驻现场安装部署，为医院信息系统提供免费的网络安全运维服务，直至疫情结束。

从官方信息来看，奇安信宣布捐助的8项产品包括：应急协同与指挥平台（蓝信）、终端杀毒（天擎）、自适应广域网组网系统（SD-WAN）、网站云监测（全球鹰）、网站云防护（安域）、SSL VPN（远程安全接入）、远程在线支持服务和现场应急服务（7x24）。

东华软件

作为互联网医疗软件领域的巨头企业，东华软件也受命参与其中。

1月24日，东华软件的子公司东华医为被确定为武汉火神山医院的信息系统承建主体。东华软件董事长薛向东在接受采访时表示：

离开信息系统医院就无法开诊，所以这项任务至关重要。正常情况下，这个规模的信息系统建设需要2到3个月，但这次，我们1月24日接到任务，医院计划2月2日开诊，只有9天时间，难度空前之大。

于是，在接到通知后，东华软件积极迅速响应相关国家部门指挥和安排，旗下的东华医为迅速成立项目总指挥部，仅软件指挥部就包括集成平台、系统部、医生站、护理、药房药库、检验、PACS、心电、临床、电子病历、物质管理、医务管理、医院协同、综合查询、互联网移动医生、远程医疗等。

同时，东华医为在6个小时内组建了200人的线上突击队；线上突击队在总指挥部领导下分成后勤保障团队、需求团队、培训团队、操作手册编写团队、不同产品线开发团队约十几个专业团队，每个专业团队又由医为最有经验的各级主管直接带队，开展东华医为软件系统安装、调试、本地化等相关工作。

据了解，为了接武汉“火神山医院”及“雷神山医院”的医疗信息化建设，确保“火神山医院”、“雷神山医院”按时高质开诊，东华医为派出了50多名员工在武汉抗疫行动一线，还组建了公司200多名各级主管及工程师组成的远程技术员团队。

东软集团

1月29日，东软集团宣布，分别向武汉市雷神山医院捐赠NeuViz 128CT一台及东软医疗智能医学影像云平台、远程高级后处理软件各一套，向华中科技大学同济医学院附属同济医院捐赠NeuVizPrime CT一台及东软医疗智能医学影像云平台、远程高级后处理软件各一套，价值共计2700万元。

此次捐赠的NeuViz 128 CT、NeuViz Prime CT设备搭载了东软医疗智能医学影像云平台、远程高级后处理软件，通过智能医学影像云平台（NeuMiva），可实现医学影像的传输及管理、电子胶片生成和浏览、移动办公、互动社区及远程诊断一体化。此外，平台上加载了多种智能化软件，包括40余种图像增强和后处理工具，以及骨密度测量、乳腺筛查、肺结节筛查、卒中定量诊断等多种辅助诊断功能。

中软国际

1月27日，中软国际宣布，愿发挥作为中国龙头软件服务企业的作用，为集中收治患者的武汉火神山医院、雷神山医院等定点医院提供IT运维志愿者服务，包括驻场终端维护、IT业务支持等，直到疫情解除。

其他相关配套设备

美的

1月25日，美的集团宣布，在与武汉政府以及医疗系统充分沟通后，美的集团启动紧急驰援武汉行动，向武汉新型肺炎防控指挥部捐赠建设蔡甸火神山医院全部所需家电产品（包括家用空调、中央空调、热水器、饮水机、洗衣机干衣机等家用电器）。

1月26日，美的宣布再次捐助雷神山医院所需的全部家电产品。

值得一提的是，在后续进展中，美的除了继续捐赠电暖器以外，还为火神山医院、雷神山医院捐赠的空调进行安装调试。这些空调均符合医院严格的防疫要求，而且火神山医院和雷神山医院的病房专门设置了负压系统，将室内脏空气通过特定管道排出。只要照章操作，就能够确保污染空气及时排出，避免交叉感染。

猎豹移动

1月31日，猎豹移动宣布，猎户星空第二批针对疫情捐赠的医疗服务机器人已经交付武汉火神山医院，这些机器人会被投入到疫情防控战役的第一线。

此次向武汉火神山医院捐赠的是猎户星空智能递送服务机器人豹小递，它能够根据医院需求分别执行递送化验单、药物等工作，用机器人代替医护过程中简单但耗力的流程化工作，减轻医护人员的工作量，并避免医护人员在递送路上感染的可能。

据了解，早在1月24日，猎豹移动和猎户星空就紧急协调了几十人的产品和技术团队，根据医院和医疗机构需求，迅速完成机器人“医疗系统疫情防控方案”制订，对机器人产品进行升级与研发测试，针对具体的医院场景提供定制化功能。

小米

2月2日，小米方面宣布，小米集团、西山居和云米公司向武汉火神山医院和雷神山医院捐赠了大批物资，总金额248.57万元，包括用于远程视频探视系统的1750台小米平板电脑以及空气净化器、红外体温计、对讲机和自动洗手机。

总结

以上这些只是在武汉火神山医院投入的中国科技力量的一部分。除此之外，众多来自多个行业的建设者和企业都参与其中，为武汉火神山医院的建成贡献了自己的力量。无论如何，10天建成一所能够容纳1000个床位的现代化医院，也是前所未有的奇迹；而武汉火神山医院的如期开诊，也为本次的疫情抗击工作提供了有力的保障。

希望本次疫情的拐点早日到来。