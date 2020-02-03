注意了，2020英语专四专八考试时间调整

2月3日，高校外语专业教学测试办公室发布通知，原定于今年春季举行的英语专业四级和八级考试时间将适当调整，具体时间另行通知。

高校外语专业教学测试办公室今天发布的通知显示，为了保障广大考生身体健康和生命安全，根据国家和教育部等关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的有关通知精神，对原定于2020年3月21日举行的英语专业八级考试（TEM8）和原定于2020年4月18日举行的英语专业四级考试（TEM4）的考试时间进行适当调整，具体考试时间将根据疫情防控工作的开展另行通知。