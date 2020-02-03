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视觉中国：已对网站违规图片、视频集中清理下线

2020/2/3 19:27:43来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家2月3日消息 今日下午，IT之家发现，视觉中国网站现已恢复访问。此前，视觉中国网站开展自查整改，暂停服务。

视觉中国今晚发布公告，整改期间，公司对网站违规图片、视频进行了集中清理下线。目前公司网站恢复试运营，接受社会各界对整改成效的监督。

2019年12月，视觉中国发布公告称，国家互联网信息办公室指导有关地方网信办约谈视觉（中国）文化发展股份有限公司负责人，指出公司网站违反国家互联网有关法律法规和管理要求，应立即停止违法违规行为，全面彻底整改。

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关键词：视觉中国图片

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