肺炎疫情期，深圳坪山公证处推出“微信视频遗嘱”

据报道，为有效防控疫情，保障人民群众生命安全和身体健康，同时维护人民群众合法权益，方便群众办事，深圳坪山公证处推出“微信视频遗嘱”、“微信办证”等在线办证服务，新区群众也可以网上办理。

01微信视频遗嘱

自2月3日起，因身体原因需要紧急办理遗嘱的市民，可以添加公证人员微信，远程呼叫公证员，为您办理远程视频遗嘱。

（一）条件要求：

1、根据我国继承法的规定，立遗嘱人需要具备完全行为能力，意识清楚，能够正常语言交流。

2、需要二名及以上无利害关系的家属或医护人员在现场，家属不能是立遗嘱人的法定继承人或者遗嘱受益人。

3、请准备好立遗嘱人的身份证、户口本以及遗嘱中拟处分财产的凭证等资料。

（二）操作流程

1、使用本人实名认证的微信，关注坪山公证处公众号，点击“联系我们”，获得坪山公证处公证人员微信二维码。添加公证人员的微信，添加时，请注明“微信视频遗嘱”。

2、视频呼叫公证人员。

3、视频连接后，公证员将询问您个人的情况、遗嘱内容，要求您在视频中展示相关的证件并拍照上传，在现场无利害关系的家属或医护人员也需要出现在视频中并表明身份信息。视频过程将在坪山公证处公证人员端全程录像及截屏保存。

4、您需要在视频过程中，指定一名代理人，届时到公证处签署有关资料并领取公证书。

5、领证时需携带立遗嘱人的身份证、户口本、财产凭证等资料原件，根据公证人员说明的时间，到公证处现场领取公证书。

6、特别提示：微信视频遗嘱是在疫情期间的特别措施，如您办理微信视频遗嘱后，身体康复并能够到公证处现场办理遗嘱的，建议您在恰当时间到坪山公证处办证现场签署相关文件进行确认。

02微信办证

自2月3日起，因各类原因不便到公证处现场申办公证的，可以添加公证人员微信，远程呼叫公证人员，坪山公证处将在法律法规允许及办证要求满足的前提下，远程为您提供咨询、预约、办证服务。

（一）基本条件要求：

1、公证申请人需要具备完全行为能力，意识清楚，能够正常交流，能够正常签署文件。

2、请准备好公证申请人的身份证、户口本、公证员要求的有关材料及签字笔、红色印台等文具。

（二）操作流程及要求

1、使用本人实名认证的微信，关注坪山公证处公众号，点击“联系我们”，获得坪山公证处公证人员微信二维码。添加公证人员的微信，添加时，请注明“微信办证”。

2、视频呼叫公证人员。

3、视频连接后，公证员将询问您个人的情况、拟申办的公证内容，告知您需要准备的资料，要求您在视频中展示相关的证件并拍照上传。

4、需要签署的法律文书、公证申请表、笔录、告知书等资料，公证人员将在代书、受理完毕后，微信传输给您，请您自行打印，打印完毕后，需远程与公证员视频，在公证员视频监督下签署（签名、捺指印）。

5、上述沟通过程，将在坪山公证处公证人员端全程录像及截屏保存。

6、签署完毕后，请根据本通知下面的地址，按照公证员要求，将全部资料邮寄至我处，邮寄资料中请注明您的联系地址，坪山公证处将在公证书制作完毕后，根据您预留的地址邮寄给您。