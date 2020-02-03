小米CC9 Pro尊享版DXOMARK音频成绩公布：54分

IT之家2月3日消息 今日晚间知名测评机构DXOMARK公布了小米CC9 Pro尊享版的音频总分：54分。

音频规格：

• 单一扬声器（左下）

• 耳机插孔

• Hi-Res音频

据DXOMARK团队介绍，小米CC9 Pro尊享版的音频成绩在他们迄今测试过的手机中得分相对较低，小米CC9 Pro尊享版的单扬声器整体性能还算不错，但声场狭窄而不平衡、低音严重不足以及在最大音量下出现了极多失真。不过在柔和到标称音量下音损极少。

DXOMARK团队认为，小米CC9 Pro尊享版最明显的缺陷是单个扬声器。这项配置使得它在播放音乐和电影时听起来不自然，而且在玩游戏时也会出现问题。此外小米CC9 Pro尊享版还有包括低音不足，录制的立体声倒置，最大音量下严重失真等不足之处。

优点方面，小米CC9 Pro尊享版的播放表现非常精确清晰，具有良好的定位能力和距离呈现，适合聆听和录制非音乐内容（尤其是诸如语音文件或会议室等情况）。

播放

优点

• 对于一款单扬声器手机而言，其整体性能不错

• 清晰、精确的中音和高音再现，提供了出色的起音

• 良好的距离呈现，定位能力几乎在平均水平上

• 从柔和到标称音量，其音损都很少（包括失真）

不足

• 由于缺少低音而使声音变得薄弱

• 缺乏广度，立体声偏右

• 最小音量太小

• 在最大音量时出现相当严重的失真

录制

优点

• 整体表现良好

• 清晰的中音和精确的高音有助于发挥高效的定位力

• 在一般响度用例中几乎没有音损，力度表现也很好

不足

• 低音严重不足

• 在会议和语音备忘录使用场景中，响度太低

• 在嘈杂的环境中录制时，会产生大量的时域音损

• 生活和自拍视频中的立体声倒置