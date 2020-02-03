远程办公不只是电话会议，这三个工作要点你一定要掌握

今天是农历正月初十，也是不少企业开工的日子，不一样的是由于疫情影响，很多人无法到办公室开展工作，而是必须在线上远程办公。无论是对于团队还是个人，这场突如其来的病毒都是一次巨大的挑战，能否从容应对，甚至关乎企业的生存。

必须要承认的是，疫情时期的远程办公与往常的线上沟通有着诸多不同，我们可能要面对「全员」的远程协作，持续时间无法估计，很多团队对此也没有丝毫准备。今天极客之选就从团队协作、个人管理的角度出发，向大家介绍一些远程办公中需要注意的要点。

1、在线协作：项目管理不只是领导的事

对于一个远程办公团队来说，首先要解决的问题就是成员之间的协作。我们之前已经给大家介绍过一些在线笔记工具，像石墨文档、印象笔记等，它们都在疫情期间开放了相关的远程协作功能，能完成保存、同步、协作等基本需求。

远程办公对于整个团队的考验，更多体现在项目的整体统筹上。过去我们认为只有团队领导才会去关心整体项目，但实际上在全员远程办公的情况下，项目的进程细节需要每个成员都去了解。这样做的目的有两层：第一是提升团队的整体效率，每个人都有明确的目标和任务，减少因缺乏沟通而带来的重复劳动。

第二是体现成员的个人价值，从整体的项目情况可以看到其他人贡献了什么，谁超额完成、谁影响了整体进度，这种信息同步既是远程办公条件下进行奖惩制度的依据，又能对每个成员起到督促、激励的作用。

对于项目统筹的需求，我们之前推荐过的全能型笔记应用 Notion 更为合适。你能够在项目中添加各种属性，比如标签、日期、归属人等，并且将这些属性以直观的可视化图表进行呈现，你还可以按状态、按标签、按日期改变内容的展示方式。这种全面而直观的笔记展现形式，更适合团队用来管理项目进程。

2、文件同步：尽可能选择简单的工具

对于很多团队来说，光是同步文档可能还不够，比如极客之选输出的内容就包括了图文、视频、直播等多种形式。以当前的办公条件来说，难点主要集中在视频内容上，具体包括视频拍摄和素材同步。

在往常的工作中，视频素材的传输主要借助U盘、硬盘、AirDrop等方式，速度更快，但需要「线下」进行。在远程办公时期，你可以使用一些网盘工具进行文件同步，比如baidu网盘，它可以完成基本的文件上传、下载、分享，不过对于团队来说可能存在速度慢、账号切换麻烦等问题。

远程办公场景下有一个更合适的工具「坚果云」，它使用非常简单，没有复杂的上传/下载规则、文件系统，只要拖动到指定文件夹就能完成同步。坚果云支持和其他成员共享文件，云端的文件夹会同步到团队每个人电脑上，你可以上传自己的文件，或者查看别人上传的文件。从使用上来说，坚果云更适合团队协作的场景。

3、日程管理：事无巨细，还要劳逸结合

上面介绍的几个工具都是涉及到协作，其实对于远程办公这种形式来说，每个人更多时候是在独立场景下进行工作，这种看似「自由」的环境对每个人的要求要更高。没有了监督、没有了束缚，想吃就吃、想睡就睡，如果不去管理自己的话，这样的习惯会极大地影响工作效率。

我们要做的首先是合理规划自己的日程，这里推荐使用「滴答清单」。它功能比较全面，支持添加标签、设置优先级、清单分类。添加任务的步骤也十分简单，最方便的是语音输入，只要说一句话，智能语音就能识别出其中的日期、清单内容，快速添加。它支持全平台，不管是电脑、手机，还是网页，都可以随时查看自己的日程，不用担心错过。

在家里远程办公，还要注意自己的工作节奏，光努力不休息也是不行的。这里我们推荐「潮汐」这个应用，它支持白噪音和番茄钟功能，在工作的时候打开，可以起到集中精神的作用。利用番茄钟合理安排时间，劳逸结合会更有助于提高工作效率。

充实自己，迎接挑战

在疫情时期，远程办公是一种不得已的选择，它对企业和个人来说都是一个挑战。那些已经熟悉了远程办公模式的团队能够最先适应，而考虑到未来多样化的职业场景需求，远程办公会成为每个团队必须要掌握的技能。

无论何时，工具都只是辅助，在远程办公的场景下，更多的是需要大家更新自己的工作理念、调整工作习惯。希望我们今天介绍的这几个方法和工具，能够给你的团队带来一些帮助。