江西抗疫医生殉职，家人获字节跳动100万元资助

2月3日晚间消息，1月28日，江西省赣州市大余县疾病预防控制中心医师蒋金波，在疫情防控一线连续工作多天后，因劳累过度突发心梗，经抢救无效不幸去世，时年58岁。

2月3日，这位倒在抗击疫情一线的医生家人收到了来自字节跳动医务救助基金的100万元资助款。

这一基金是由今日头条、抖音、西瓜视频母公司字节跳动捐资2亿设立的“中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金”，旨在为抗击疫情一线的医务工作者提供支持和保障。

根据基金规则，为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情而确诊感染的一线医务工作者，经审核确认，每位资助金额为人民币10万元；为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情而不幸因公殉职的一线医务工作者，经审核确认，每个家庭资助金额为人民币100万元。特殊情况则由基金管委会确认具体资助金额。

2月3日，基金公布了第七批10人资助名单，包括蒋金波在内，共有10位一线抗击疫情的医务人员获得资助。其余9人，7位来自武汉，2位来自黄冈。这9位一线被感染医务人员将每人获得基金会10万元资助。

字节跳动医务救助基金相关负责人表示，基金面向全国所有在抗击疫情一线的医务人员，只要符合条件都可申报。也希望医院、社会组织与我们联系提供线索，让有需要的医务人员能够及时获得帮助。

截至2020年2月3日，该基金已经为七批共67名抗击疫情一线医务工作者提供人道救助。其中，64名因抗击疫情而不幸感染的一线医务人员，每人获资助10万元；3名因抗击疫情而不幸殉职的一线医务人员，每个家庭获资助100万元。

目前专项基金管理委员会正与相关主管部门，公益组织，医院合作，寻找一线被感染的医务人员，将捐助送到他们手上。同时，被感染的医务人员或直系家属可以在今日头条、抖音App里搜索“字节跳动医务救助基金”，直接进行申请。

附：基金资助第七批医务工作者名单（10位，按姓氏笔画排序）

以下九位因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情而不幸确诊感染的医务人员，每位获得人民币10万元资助：

干女士，武汉中南医院护士，2020年2月2日在武汉中南医院确诊

亢先生，武汉协和医院医生，2020年1月27日在武汉协和医院确诊

冯女士，黄冈市中心医院医生，2020年1月22日在黄冈市中心医院确诊

刘先生，武汉中南医院医生，2020年1月23日在武汉中南医院确诊

陈女士，武汉中南医院医生，2020年1月23日在武汉中南医院确诊

杨女士，武汉市金银潭医院护士，2020年1月23日在武汉市金银潭医院确诊

徐先生，黄冈市中心医院医生，2020年1月22日在黄冈市中心医院确诊

黄先生，武汉市金银潭医院医生，2020年1月22日在武汉市金银潭医院确诊

彭先生，武汉中南医院医生，2020年1月22日在武汉中南医院确诊

以下一位因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情而不幸因公殉职的医务人员，每个家庭获得人民币100万元资助：

蒋医生，江西省赣州市大余县疾病预防控制中心医生，连续奋战在基层防控一线，因疲劳过度，2020年1月28日突发心肌梗死不幸去世，时年58岁；