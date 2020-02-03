北京疾控中心：接收快递还是安全的，但外包装最好不要带到室内

在今天下午举行的北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任贺雄说，快递和送餐人员是流动性较高的群体，北京市已经制定了新型冠状病毒感染的肺炎流行期间快递和送餐人员防控指南。贺雄说，接收快递还是安全的，但是双方都要做好防护，外包装最好不要带到室内。

指南提出，快递公司和送餐用工单位应做好工作人员的健康监测，建立每日体温监测制度，并做好信息登记。用工单位应为快递员和送餐人员提供足够的医用口罩和免洗手消毒剂等防护用品。用工单位应教育职工尽量减少聚会，避免到人员密集的公共场所活动。快递员和送餐员应保持居室清洁，勤开窗通风。

快递人员送餐人员外出提供服务时应佩戴医用口罩。戴口罩前应保持手卫生，分清口罩的正、反面，佩戴时应全部遮盖口鼻处，双手压紧鼻两侧的金属条，使口罩与面部紧密贴合。当口罩污染或潮湿后应及时更换。保持手卫生。减少接触公共场所的公共物品；掌握正确的洗手方法，勤洗手，洗手时使用洗手液或香皂，使用流动水洗手。尽量减少使用厢式电梯，减少与顾客的接触机会。保持良好的卫生习惯。不随地吐痰，打喷嚏或咳嗽时用手肘部或纸巾遮住，不要用手接触口鼻眼。口鼻分泌物或吐痰时用纸巾包好，弃置于有盖垃圾箱内。快递和送餐人员有发热、咳嗽等症状应自觉停止提供快递或送餐服务，用工单位应督促其及时就医。