超硬核！无人机成为抗击疫情空中卫士

在疫情让人心情倍感沉重的时候，一些宣传防疫的视频也给大家带来了一丝新鲜感和乐趣。其中，无人机成为其中的明星。

近日，多段大爷大妈打牌或不戴口罩被无人机喊话的视频被众多网友转发、点赞，同时，也让大家感叹：科技的力量真强大。事实上，高空喊话只是”小case“，工业无人机目前已经能高精准度实现人车引导、群体测温、聚集人群疏散、“空中+地面”立体宣传，在20米高空下，其体温测量的误差仅0.1摄氏度、数人数准确率达98%。目前其一整套抗击疫情的全新无人机解决方案已成功应用多个防疫场景中。

据悉，某研发团队从大年初一开始，经过7天的突击研发，完善了一套抗击疫情的全新无人机解决方案。首先通过无人机高清视频进行城区大范围巡查，并通过图像实时识别，精确显示每个位置的人群数量，设定安全值。对于区域人群聚集，无人机自动靠近人群上空，采用高精度红外测温，对所有人进行在线测温。确定无发热异常后，再进行喊话驱离，督促人群散开。

与传统靠人力逐一排查相比，无人机解决方案能大量节约人力，缓解目前人员紧张且容易感染的情况，同时准确度更高。这种新颖、高科技的排查、宣传方式也更容易让人们接受。目前，该套抗击疫情无人机解决方案已成功在广东省肇庆市应用，并马上将推广到更多的地方。

据了解，在当前防控新型冠状病毒感染肺炎的严峻斗争中，肇庆市及县区政府高度重视，迅速响应，集结全市所有力量进行疫情防控，肇庆市及鼎湖区公安局、应急管理局主动对接高科技手段，运用无人机助力疫情防控，迅速扩展监控范围，节省人手，提升效率和准确度，在人车引导、群体测温、聚集人群疏散、“空中+地面”立体宣传中取得较大的成效。

1月25日开始，应肇庆指挥部要求，无人机公司启动无人机到封开江口高速点、怀集县灵峰高速口、鼎湖东高铁车站、鼎湖坑口市场等人群聚集的社区进行作业。首先通过无人机高清视频进行城区大范围巡查，并通过图像实时识别，精确显示每个位置的人群数量，设定安全值。对于区域人群聚集，无人机自动靠近人群上空，采用高精度红外测温，对所有人进行在线测温。确定无发热异常后，再进行喊话驱离，督促人群散开，无人机代替人工巡检，迅速配合现场管理人员做好了现场人员和车辆的疏导。

在封开江口高速点、怀集县灵峰高速口，无人机对道路车辆行驶情况做了全方位的监测，代替交通警察的车辆巡检，从高空监测车流、人流情况，同时对交通违法的车辆进行了实时的抓拍，各区县的高速点均传输实时视频到市公安局指挥部，指挥人员对各道路、要口的实时交通情况了如指掌，对实时拥堵的路口，启动疏流方案。