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中国工程院院士：中西医结合是治疗好办法

2020/2/3 22:37:04来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

2月3日晚，湖北省召开新闻发布会，介绍最新疫情防控有关情况。

据人民日报报道，中国工程院院士张伯礼介绍，对新型肺炎的中度病人、轻度病人，经过中药治疗容易痊愈，中度病人向重症转化明显减少；对重度、危重度病人，可以稳定血氧饱和度、改善呼吸困难，有一定辅助治疗作用；对恢复期病人，虽然没有传染性可以出院的，后期这段用中药治疗，避免一些后遗症。从这几个方面都体现了中医药一些优势，采用中西医结合的办法是个好办法。

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关键词：疫情武汉医学

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