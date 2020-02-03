门把手首次发现新冠病毒？专家：别怕，只是病毒“碎裂了的尸体”

2月3日，广州首次在门把手上发现病毒踪迹，受此影响，居民们对此事件的解读角度各异，其实大家不必恐慌！新型冠状病毒在干燥的环境之中，它的存活时间也只有48小时，并且在空气中暴露2小时后，它的活性就明显的下降。

首先本次检测到病毒阳性的门把手是在确诊病人家中，而不是大家生活的普通外环境。其次再了解一下新型冠状病毒的生存能力。它在干燥的环境中，存活只有48小时，在空气当中2小时以后，它的活性就明显下降。病毒对紫外线和热敏感，56℃30分钟、乙醚、75%酒精、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。在病例家中门把手发现新型冠状病毒阳性也只能说明确诊病人的个人卫生和环境消毒做得不到位，没有做到勤洗手、勤消毒。从另外一个角度提示居民不要疏忽大意自己的个人防护以及卫生清洁的好习惯。

问：公众应该如何认知门把手上有病毒

专家：首先，本次检测出来的门把手上的病毒的标本是采集于疫点（病家）。病家家居物品上检出新型冠状病毒核酸阳性并不罕见。就目前所知，新型冠状病毒感染主要是通过飞沫传播的，因此按照常理可以推测，在病例经常接触的地方，特别是病例在家里没有严格佩戴口罩和经常洗手的情况下，会有很大可能性将自身咳出的飞沫沾染到不同的地方。所以，在病家环境中检出阳性并不罕见。

其次，本次检测报告的方法是核酸检测技术，检测病毒的核酸（基因片段），而不是用病毒培养的方法获得活的病毒。也就是说检测阳性只能说明在该次采样中的标本有病毒的基因片段，但是否是整个完整的病毒，是否仍然存活尚不可知。

第三，据目前所知，病毒只有在存活的条件才能传播疾病，而新型冠状病毒在干燥的环境之中，它的存活时间也只有48小时，并且在空气中暴露2小时后，它的活性就明显的下降（来自国家专家组工程院院士李兰娟）。所以，此次采集的标本很大程度上只是采集到了病毒“碎裂了的尸体”。

问：公众场所中的门把手被沾染病毒的可能性有多大

专家：新型冠状病毒主要通过呼吸道飞沫传播，因此不能忽略病人用被污染的手触摸公共场所的大门门把手，而紧接着很快随后被其他市民触摸到了污染的地方，然后再触摸了自己的口鼻和眼睛而受到感染。

因此，我们仍需要呼吁，请大家一定要经常清洁双手，在未洗手前不要触摸自己的口鼻和眼睛。另外，公众场所的管理者需要按相关指引，对门把手，电梯等进行规范和及时的消毒。