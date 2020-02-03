武汉国际会展中心将改成1000个床位的“方舱医院”

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据长江日报消息，2月3日下午6时起，110名江汉区环卫工人进入武汉国际会展中心，清理所有杂物。随后，环卫工人把一楼、二楼进行清扫，洗扫车把地面全部清洗干净，垃圾全部清运。江汉区城管执法队派了60名队员，往会展中心内搬运病床。江汉城管还调了10台移动公厕到现场。随后，硚口城管夜间也将派出队员，参与运输和搬运临时床具。截至21时45分，清扫、搬运工作仍在进行中。据悉，3日晚12时前，将武汉国际会展中心改造成为1000张床位的方舱医院。
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