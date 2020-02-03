滴滴在106城开设司机防疫服务站，免费发放口罩和车内消毒

IT之家2月3日消息 滴滴发布公告，成已在全国106个城市设置了司机防疫服务站，为坚守在服务一线的司机免费发放口罩，消毒液等防疫物资，并帮助司机为车辆消毒。

公告显示，临时设立服务站的任务紧急繁重，所需场地均由小桔车服交付中心和各地租赁公司合作伙伴免费提供；此外，部分城市相关防护物资暂时短缺，司机在前往服务站前，可以向司机服务经理了解具体位置和物资供应情况。

滴滴提醒司机，出车接单时必须佩戴口罩，未遵循将被暂停运营，并表示希望乘客佩戴口罩的同时一起监督反馈。

滴滴强调，滴滴App计费明码标价，禁止任何形式的私下加价和议价，如司机以“消毒费”等理由向乘客违规收取费用，将会面临平台的严肃处理。

公告原文如下：