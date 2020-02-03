IT之家2月3日消息 滴滴发布公告，成已在全国106个城市设置了司机防疫服务站，为坚守在服务一线的司机免费发放口罩，消毒液等防疫物资，并帮助司机为车辆消毒。
公告显示，临时设立服务站的任务紧急繁重，所需场地均由小桔车服交付中心和各地租赁公司合作伙伴免费提供；此外，部分城市相关防护物资暂时短缺，司机在前往服务站前，可以向司机服务经理了解具体位置和物资供应情况。
滴滴提醒司机，出车接单时必须佩戴口罩，未遵循将被暂停运营，并表示希望乘客佩戴口罩的同时一起监督反馈。
滴滴强调，滴滴App计费明码标价，禁止任何形式的私下加价和议价，如司机以“消毒费”等理由向乘客违规收取费用，将会面临平台的严肃处理。
公告原文如下：
滴滴在106城开设司机防疫服务站，免费发放口罩和车内消毒
随着春运返程到来，滴滴升级疫情应对措施，目前滴滴已在全国106个城市设置了司机防疫服务站，为坚守在服务一线的司机师傅们免费发放口罩，消毒液等防疫物资，并帮助大家为车辆消毒。
临时设立服务站的任务紧急繁重，所需场地均由小桔车服交付中心和各地租赁公司合作伙伴免费提供，滴滴在此感谢所有合作伙伴的支持和一线工作者们的努力。
部分城市相关防护物资暂时短缺，我们还在持续紧急采购，司机师傅们在前往服务站前，可以向司机服务经理了解具体位置和物资供应情况。滴滴也将寻求各方资源，尽力在更多市县设立防疫服务站，让司机和乘客坐在车里时多一些安心。
滴滴再次提醒所有司机师傅，出车接单时必须佩戴口罩，未遵循将被暂停运营。也请广大乘客佩戴口罩的同时帮我们一起监督反馈。
需要强调的是，滴滴App计费明码标价，禁止任何形式的私下加价和议价，如司机以“消毒费”等理由向乘客违规收取费用，将会面临平台的严肃处理。
感谢每一位司机对防疫的重视和配合，也感谢每一位乘客的理解和支持。在防疫特殊时期，滴滴呼吁人人重视，加强防护，让在路上的乘客和司机都能安心、安全。