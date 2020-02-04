给力！与疫情赛跑的中国“云”速度

这是一个注定难忘的春节，分外冷清，却异常团结。

谁也不会想到，原来热闹喜庆的春节会被一场突如其来的新型冠状病毒疫情笼罩，并且禁锢住了人们的脚步，没有了走街串巷的拜年习俗，没有了聚会聚餐的团圆娱乐，今年的这个春节极其冷清。

但这还只是开始。春节过后的这几天正值春运返程高峰，为了防止疫情迅速向全国乃至世界蔓延，更加严厉的城市封锁还在进行中。为了确保人们的健康和安全，全国上下变得更加团结，众多的学校、企业等自觉的都延长了假期，相关人员都开启了“在家学习以及办公”的模式。

一时间，“云直播”、“云办公”、“云视频”“云课堂”开始集中上线，为国家在积极与战“疫”抗衡时，只能禁足在家的学生和企业员工提供了更加便利的学习以及工作机会。不得不承认，疫情之下，依托各类“云”终端连接工作、学习和生活的方式正在成为主流。“云”助战“疫”的同时，也在推动社会的运转和革新。

“云监工”为中国战“疫”助力

从某种意义上而言，与疫情赛跑的中国“云”给足了人们战胜病毒的信心。

自从疫情开始，武汉就一直都是人们关注的焦点城市，为了更好的救治病人，防治传染，火神山和雷神山医院的建设进度和质量通过直播的方式被亿万在线网友同时监工实施。通过屏幕观看火神山、雷神山医院建设直播的网友被称为“云监工”。

而这场被称为“年度最火直播”的背后，究竟是如何推动和支撑的，也成为人们好奇的关键。

此次直播，团队制定了将央视频直播过渡方案全面升级为DICT智能视频云承载的方案。该方案充分利用中国电信的云网融合优势，依托高性能的5G+光纤双千兆网络和天翼云遍布全国的云资源，基于智能视频云，以最快的速度向央视提供稳定清晰、高质量的现场直播信号。同时，中国电信技术研发支撑组紧急研发的视频分流转码模块，实现视频流对接央视平台，而高速、可用的双平台备份机制确保视频直播的平稳运行。

据了解，中国电信DICT智能视频云平台采用开放云架构体系，以“5G+AI+天翼云”为核心，集成视频监控设备、智能终端等硬件厂商的配套设施，实现了各种数据的汇聚，如前端各类视频采集终端的就近直播视频接入、分发、存储和历史视频保存功能，并提供先进的算法分析，满足视频监控、智能分析、视频存储等不同场景的智能视频需求。

“智能视频云”的超强计算还可为应急指挥提供了精准的信息应急处置，让工作人员对人流状况、热点区域以及各部门秩序维持情况一目了然。

值得一提的是，除了央视火神山医院、雷神山医院建设实况直播，智能视频云目前还广泛应用于雪亮工程、智慧城市、平安校园、美丽乡村等业务场景，在福建、北京、河南、湖南、陕西、重庆、山东等15个省得到部署商用。

“云课堂”保障疫情期间“停课不停学”

为防止疫情蔓延，教育部决定，1月23日起，从湖北省开始，上海、深圳、北京先后宣布推迟开学时间，停止开展线下教学活动，1月27日，国务院发文延长春节假期，并宣布全国各地大中小学都要延迟开学。

这让无数学生家长变得格外纠结。一方面，家长都希望孩子可以在家安全的度过疫情期，另一方面，开学推迟，孩子的学业却会有所耽搁，尤其是即将面临中、高考的学生。

基于此，教育部也提出了“停课不停学”工作要求。“不能面对面课堂上课，我们就搭建云课堂，让孩子们在家也能开展学习。”教育部相关负责人介绍，“教育部正在统筹整合国家、有关地方和学校相关教学资源，提供丰富多样、可供选择、覆盖各地的优质网上教学资源。”

记者了解到，教育部拟于多数地区原计划正常开学的2月17日开通国家网络云课堂，以“一师一优课、一课一名师”项目获得部级奖的课程资源为基础，吸收其他优质网络课程教学资源，供各地学校组织学生开展网上学习。

不仅如此，众多的企业也都纷纷参与，向各大学校提供免费的在线教育云课堂以及直播教程。

据悉，中国电信在疫情期间面向湖北等多地免费提供在线教育“电信云课堂”服务，为广大师生搭起在线教学桥梁，保障教师“停课不停教”，学生“停课不停学”。截至2月1日，中国电信云课堂已支持千所学校开展在线教学活动，累计开通师生账号超过50万个。

通过中国电信“云课堂”，老师在家进行在线备课、上课、发布/批改作业以及学习进度管理、统计数据分析等工作，学生在家实现课件下载，在线预习、上课、作业、考试，点播回看，保障师生在家一样能够开展正常教学，真正实现“停课不停学”。

除此之外，腾讯、网易腾讯、网易等多家教育平台也送出了免费“云课堂”。

1月24日，网易有道精品课宣布向武汉所有中小学生提供系统的寒假课程，并承诺完全免费。全国所有在校小初高学生可在有道精品课上直接报名，免费申请学习相应年级的春季开学课程。此外，针对此次面向全国的免费线上直播课程，网易有道还同步增设500万元全勤奖学金。截至1月29日，网易有道精品课赠送已经超过12万份，惠及近6万名学生和家长。

1月26日，腾讯教育将与多家厂商一起，为湖北全省中小学在疫情防控期间开展网络教学提供解决方案，免费提供包括腾讯空中课堂、在线远程会议、联络呼叫中心、防控即时通讯平台等多项产品能力，满足疫情期间教学和教务工作的多种需求。

与此同时，腾讯教育还将提供全程的技术保障，对平台运行情况予以实时监控，及时解答和解决师生们在使用过程中遇到的各类技术问题，确保平台安全稳定运行。

除此之外，好未来旗下学而思网校、新东方、猿辅导等多家在线教育平台也都纷纷宣布，不同程度的为疫情地区提供相应的免费开放课程。

众多的云课堂和在线直播教育的助力，让原来忧心忡忡的家长们变得从容淡定，让孩子在安全中有条不紊的完成相应的学业，这场战“疫”虽然紧张，但却充满温情。

“云办公”支撑企业工作运转

尽管国家规定的假期截至到2月2日，但为了防止疫情的不断扩散，北京市政府就防控疫情期间本市企业灵活安排工作发布通知时提出，除必需行业外，其他企业在2月9日24时前应当安排职工通过电话、网络等灵活方式在家上班完成相应工作。黑龙江、四川、海南等地也相继作出类似要求。

据相关媒体报道，在一项14.3万人参与的线上投票中，有2.2万人选择“今天(3日)正式在家办公”。这对于很多中小企业而言，变得有些难以控制，毕竟不在少数的企业并没有远程视频办公的设备以及软件。

基于此，阿里、腾讯、华为等多个科技企业在防疫期间免费开放远程办公软件，包括即时通信、文档协作等云协同办公产品。

其中，阿里钉钉经过紧急开发，向1000万家企业组织免费开放全套的”在家办公”系统，共渡疫情难关。据了解，”在家办公”解决方案主功能包括远程视频会议、保障企业组织疫情期间消息精准触达的DING功能、保障组织分散办公效率的日程共享、任务协同、在线文档协同、远程打卡功能，还有日志汇报、办公OA、审批、智能人事、钉盘、钉邮、公告、签到、项目群等网上办公基础功能，全量免费开放，助力全社会疫情特殊时期的正常运转。

腾讯旗下远程会议产品“腾讯会议”从1月24日已经面向所有用户免费开放100人不限时长的举措。伴随着一线用户对远程协同需求的极速增长，腾讯会议团队紧急扩容，面向全国用户免费升级开放300人会议协同能力，直至疫情结束。

华为云在疫情期间开放了自家协同办公平台，对有需要的企业和个人提供免费华为云WeLink企业协同服务:1000用户以下的单位可以在线免费开通,支持100方实时在线会议,同时还为企业免费开放50G的企业云空间,助力企业高效远程协同办公。

不仅如此，1月29日，针对疫情影响,华为云WeLink正式上线“健康打卡”功能，并向所有企业和组织免费开放，帮助企业共抗疫情防控战役，协助企业快速了解员工去向以及身体健康状态。通过该功能，企业员工可以手机在线快速提交个人健康状况，企业管理员可以实时统计员工出行信息，统一查看、导出员工健康数据，及时防控疫情。

从建设工地实景直播依托的智能视频云，到火神山医院核心业务整体上云；从用云计算技术为学生提供在线课堂，到通过用“疫情预防统计”软件实时掌握学生健康状态；从低效的在线办公，到利用与计算实现高效的云办公以及高清流畅的视频会议，“云”冲破了物理空间阻断，为中国抗击疫情注入力量。

除此之外，利用云技术开启的“云会诊”也已经开始比较成熟的应用，这一切技术都使得这场疫情与以往有所不同，与疫情赛跑的速度正在不断加速，相信不久，战“疫”就会结束。