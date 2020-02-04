有外卖小哥患病前一直送餐，外卖这样点才安全！

最担心的事还是发生了。

据深圳市疾控中心日前通报：一名外卖员被确诊，其发病之前一直在深圳送外卖。

疫情当前，“宅家里”对疫情防控尤为重要，许多人都会宅在家中点一份外卖。但刚刚发生的外卖员被确诊的事例，让大家对点外卖多了一份担心。是否应该减少外卖订餐？外卖订餐应该注意哪些事项？

因为新型冠状病毒2019-nCoV的传播途径是呼吸道飞沫传播，也可以通过接触传播。所以，理论上来说，如果外卖员或者食物制作人员被感染的话，食物包装盒表面会携带病毒。

不过，中国疾控中心消毒学首席专家张流波在接受媒体采访时表示病毒主要的传播途径是通过呼吸道、飞沫传播，通过食品直接来传播的风险较小，到目前为止没有明确证据证明病毒通过外卖、快递传播。

但专家仍提醒道，可能性极低，并不代表没有可能。因此，在疫情当前，点外卖订餐还是有讲究的。网易科技《态℃》栏目组为您总结出了以下注意事项，请安全用餐，做好自我防护。

1）尽量选择大品牌，有食品经营资质的正规商家。因为这样的商家会在卫生条件方面较好，工作人员会遵守相关制度规范。这样才能保证食用的肉食是经过检疫的，并且制作加工过程是合规的。

2）建议选择支持官方配送员的商家，比如蜂鸟专送、美团专送等。这些相关平台会定期对官方配送员进行健康检查，同时对配送车辆和配送箱进行消毒。面对疫情，平台也会要求配送员佩戴口罩等。

3）尽量选择热食，避免生冷食物。众所周知，病毒在高温下难以存活，加热可以少灭病毒。

4）取餐时需佩戴好口罩，避免与外卖人员直接接触，可以让外卖人员将食物放在门口，等其走后再拿进屋。据了解，各大外卖平台已经采取了“无接触配送”标准，用户和配送员商定餐品放置地点，包括放置在取餐柜中，用户可自行取餐。

4）将外卖拿进屋后，及时除去外包装，及时洗手。

5）在去除外部包装后，对外卖内部物品包装要用消毒湿巾、酒精棉等擦拭消毒，再洗手。

6）可以的话，用家里微波炉或其他厨具对外卖进行重复加热。由于冠状病毒对热非常敏感，在高温下难以存活。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制科研攻关专家组组长钟南山最新判断目前疫情还处于上升期，未来10-14天或出现高峰。因此，可能的情况下，尽量减少外卖订餐，减少与外界不确定环境的接触，做好防护。