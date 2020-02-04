过去十年，Red Hat、SUSE和Canonical对Linux内核的贡献对比

本文我们将会了解到全球顶级Linux发行版厂商Red Hat、SUSE和Canonical在过去十年里对Linux内核的贡献对比情况，主要是通过各自公司域名邮件地址的git commits数量进行统计。

先来看一下这几家公司每年被统计到的为Linux内核贡献代码的唯一电子邮件地址数量（主要是粗略了解此群体的开发者人数）。可以看到，Red Hat在过去三年里拥有超过160名开发者为Linux内核贡献代码。其中2010年恰好是十年来的巅峰，当时它拥有185名开发者为内核贡献代码。虽然在次年Red Hat贡献者的数量就成了十年里最低的一年，不过自此之后，它的数量一直保持着正常且稳定的增长。

相比之下，SUSE和Canonical为内核贡献代码的开发者则少了许多，Canonical每年大约有24个以 Canonical.com为后缀的邮件地址留下了为Linux内核贡献代码的痕迹。与之相应的SUSE则每年大约有60名这样的开发者。

了解完为内核贡献代码的开发者人数后，再来看看根据公司域名而统计出的每年总提交（git commits）数量。Red Hat每年大约有4000次提交；其次是SUSE，每年约2000次提交；最少的则是Canonical，前几年都是大约200次提交，它也曾因对 Linux内核的贡献不大而备受批评。

自2016年来，这些数字一直在增加。虽然从2017年到2018年有了一定的提升，但从2018年到2019年这些数字又下跌了一部分。

对了，去年Canonical在AppArmor和其他组件的内核中进行了约745次提交，虽然不是巅峰时刻，但一直在保持进步。