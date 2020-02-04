甲骨文发力云计算：在五个国家设立数据中心

北京时间2月4日早间消息，据外媒报道，甲骨文公司（Oracle Corp.）周一表示，已在5个国家增设了新的云计算数据中心，并计划在2020年底前在36个地点建立这些数据中心，届时该公司将与亚马逊和微软在云计算市场展开竞争。

在经过一段不太稳当的云业务起步阶段后，长期从事商业软件服务的甲骨文公司推出了第二代云计算系统，甲骨文通过该系统运营其数据中心，客户可从中租用其计算能力。

根据Forrester Research的数据，亚马逊网络服务和微软是2019年全球市场占有率超过三分之二的两大巨头，但甲骨文正试图通过扩大其业务的地理范围来赢回客户。

甲骨文云计算部门负责工程的执行副总裁克莱·马古伊克（Clay Magouyrk）表示，欧盟和其他地方的新数据隐私法规意味着许多企业必须在数据生成国保留数据，因此，向它们提供尽可能多的本地云数据中心就变得非常重要。

他说，甲骨文的目标是在其业务运营的每个国家至少有两个"区域"，这样客户平时可以使用一个主要区域，而另一个则作为灾难发生时的备份。他说："总体而言，该战略是通过在世界各地设立许多区域，从而让客户拥有数据主权。"

每个云供应商使用不同的术语提升其数据中心的规模，但在大多数情况下，一个"区域"可以在物理上独立的位置（称为"可用性"区域）拥有多个数据中心。微软有56个区域。亚马逊有22个区域，但有69个可用性区域。

甲骨文周一增加了位于沙特吉达、日本大阪、澳大利亚墨尔本、加拿大蒙特利尔和荷兰阿姆斯特丹的“区域”。该公司计划今年在沙特阿拉伯增加第二个区域，同时在阿联酋增加两个区域。

甲骨文表示，日本最大的10家企业正在使用其云计算产品，但没有透露任何相关信息。同时，甲骨文的云计算竞争对手，其中一些拥有更大的资产负债表，也在持续增加数据中心，比如亚马逊就计划增加5个区域和16个可用区域。

IDC的研究主管Deepak Mohan表示，鉴于甲骨文的客户群是大型企业，在新的数据法规出台后，瞄准地理范围将是一项稳健的战略。

他说："甲骨文在过去几年里受到了一些批评，但我认为他们只是想要花些时间来把事情变得更好。""他们还需要做很多事情——领导人仍在创新——但我认为他们从第一步起就绝对走在了正确的道路上。"