《帕斯卡契约》登陆iPhone，巨人网络的“游戏下半场”

新年伊始,在投资者交流会上,巨人网络联席CEO吴萌表示,“游戏市场已进入下半场竞争,进入争夺存量、充分竞争的红海阶段。巨人擅长的是下半场,巨人的优势、能力会逐渐显现出来。”

在吴萌此番“豪言”的背后,是巨人网络最新打造的首款次世代手游《帕斯卡契约》取得的瞩目成绩。据悉,这款游戏于近日在iOS平台上线,其以买断的形式推出,定价45元,刚一上线便登上了iOS付费榜的首位,在畅销榜的成绩最高到达56位。

过去一年,长期处于颓势的巨人网络逐渐完成了管理层年轻化的调整,并启动全新的赛道战略,聚焦擅长品类、集中力量打造爆款,且持续加强在开发次世代手游领域的投入与积累。那么,《帕斯卡契约》的发展潜力几何,能否成为巨人网络的转机之作?

新作备受好评,尚存盗版、收益低等风险

2019年11月,在苹果秋季新品发布会上,《帕斯卡契约》在展示苹果最新A13处理器表现力的环节亮相,成为首个在苹果全球发布会亮相的中国本土游戏团队。

据悉,这款游戏由巨人旗下制作人杨洋领衔的游戏团队制作,它是一款幻想风格的动作角色扮演游戏,构建了一个被黑雾笼罩失去光明的大陆;被尊为神明的巨像散发着星火一般的光,为人类带来唯一的希望。然而一场神秘的瘟疫,导致巨像相继陨落。为了追查瘟疫的源头,先驱者泰伦斯踏上救赎之旅。

《帕斯卡契约》的特殊之处在于:故事主线长达20小时,商业模式上采用买断制,不含金币钻石之类的内购项目,画面使用3D粒子光影,草木水流皆为实时动态等等。

苹果称其是口袋里的主机级游戏、世界级3A大作。根据维基百科上给出的解释,在游戏领域中的“3A”通常是指“A lot of money(大量的金钱)”,“A lot of resources(大量的资源)”以及“A lot of time(大量的时间)”。而三A的评级几乎相当于顶级。

如今的国内游戏市场,3A游戏并不多见。《帕斯卡契约》是否真如宣传的那样能担得起3A之名?

据记者调查,《帕斯卡契约》于1月16日在iOS平台正式发售,苹果官方微信、官网等平台对这款游戏进行了推荐。上线之后,不少玩家纷纷表示“惊喜”。从游戏发售的数据以及玩家评分来看,TapTap数据显示,1月15日《帕斯卡契约》预约数599249,评分9.6;1月17日,即上线一天后的预约数破60万,评分9.6。

英国知名游戏测评网站Pocket Gamer认为《帕斯卡契约》是2020最具雄心的手游。以GamerZed TV为代表的多家外媒也表示,巨人网络的这款次世代手游将会是2020年度最佳手游的有力争夺者。

同时,不少游戏用户对帕斯卡契约制作团队在移动端统治大多数游戏时间的大环境下,能做一款核心游戏风格的手游的行为表示了肯定。他们认为目前很多游戏的设计对用户并不友好,到一定级别会有必须加好友、联网升级、花钱买装备等情况发生,十分影响游戏体验。

不过也有用户表示,并不愿意一次性付费买游戏,一来怕对游戏内容不感兴趣,二来盗版防治不严,会觉得“亏”了。

此外,对于《帕斯卡契约》之类的买断制游戏而言,往往面临着破解版、盗版游戏屡禁不止,从而带走绝大部分利润的风险。业内人士表示,像《帕斯卡契约》这样开发成本高的游戏,似乎很难走远;开发者必须扩展盈利渠道。

有游戏用户认为,买断制已经不适合现在的市场了,通过免费来最大程度地吸引流量是目前的最优解。对此,帕斯卡契约游戏的运营回应称,“对于盗版问题,团队不会故意放出很多品质有问题的盗版,来让玩家有不好的体验,进而影响口碑。就算是盗版,也是在培养客户,希望有一天单机硬核这个品类,也能像moba和吃鸡一样成为爆款,当然团队也会在不伤害玩家体验的前提下尽力做好防破解,因为这关系到其收入。”

年轻化、爆款成主流,巨人网络仍需“老将出征”

过去一年,巨人逐渐完成了管理层年轻化的调整,相继引入CTO聂志明、CFO孟玮、海外发行副总裁刘义峰等多位业务高管。其中,孟玮、刘义峰均为“80后”;征途IP赛道、球球IP赛道和泛二次元赛道的负责人均为85后。

伴随着高层的年轻化调整,巨人网络逐渐流露出对未来发展的信心。日前,巨人网络联席CEO吴萌在巨人网络投资者交流会表示,“游戏市场已进入下半场竞争,进入争夺存量、充分竞争的红海阶段。巨人擅长的是下半场,巨人的优势、能力会逐渐显现出来。”

与此同时,巨人网络还明确了三大业务战略:一是要聚焦擅长赛道;二是集中火力打造爆款,看准方向,持续投入;三是做长寿游戏。

不过,这依旧难掩巨人网络业绩不振、游戏主业依赖“老将”的窘境。据巨人网络2019年Q3财报显示,前三季度该公司实现营收19.46亿元,同比下降32.43%;归母净利润7.18亿元,同比大跌27.73%。

据悉,其营业收入下降来自两方面影响。其一,旺金金融不再纳入合并范围,导致收入规模略有下滑,期内营收同比下降5.28%;其二,受版号申请进度的影响,诸多产品未能在报告期内上线。

据记者统计,巨人网络2019年获得游戏版号的游戏共11款,其中端游产品2款,移动手游产品9款。《龙珠时空传说》、《征途世界》等端游尚处于测试阶段,目前只有手游《犬夜叉奈落之战》、《绿色征途》、《帕斯卡契约》已上线。

不可否认的是,《征途》作为一款已经面世14年的老游戏,至今仍然是巨人网络的“顶梁柱”。而前段时间《征途》电影曾引发热议。巨人网络表示,公司十分重视对“征途”IP的维护,《征途》电影是对征途IP延展的尝试,通过电影来持续扩大“征途”的品牌影响力,提升玩家活跃度,同时也是奉献给所有《征途》老玩家的情感回馈。

2019年2月19日,电影《征途》首发物料,2019年12月,《征途》电影宣布撤档。此前,该电影曾定档11月22日,后改档2020元旦公映,目前新的档期待定。这部电影的面世之路稍显坎坷。

反观这些年来巨人网络旗下其他游戏的表现,能成为爆款者稀少,多数游戏处于不温不火的状态,影响力相对有限。此时,《帕斯卡契约》的上线无疑对这家曾经创造过辉煌、如今已疲软无力的巨头是一大助力,而巨人网络能否靠游戏主业的创新东山再起,值得继续关注。