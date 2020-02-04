新官上任后：谷歌史上首次公布YouTube和云计算单独收入

北京时间2月4日早间消息，谷歌周一在其2019年第四季度财报中首次公布了YouTube和云计算业务的数据。

YouTube 2019财年广告收入为151.5亿美元，仅第四季度就达到47.2亿美元。该部门2018财年收入为111.6亿美元，其中包括当年第四季度的36.1亿美元。该数据不包括YouTube的非广告收入（如YouTube TV的订阅收入），后者包含在谷歌的“其他收入”中。

谷歌CFO鲁斯·珀拉特（Ruth Porat）表示，按照第四季度数据计算，YouTube的非广告业务年化收入达到30亿美元。她补充说，YouTube的大部分广告收入都流向了创作者，但谷歌并未披露具体数字。

谷歌云业务2019财年收入为89.2亿美元，其中第四季度为26.1亿美元。相比之下，2018年云计算业务收入为58.4亿美元，当年第四季度为17.1亿美元。

盘后，Google母公司Alphabet的股价下跌了约3.5%。

长期以来，分析师一直呼吁Google单独报告YouTube的收入，因为它被认为是其广告业务的重要组成部分。把YouTube的收入与另一家媒体公司对比来看，它在2018年的广告收入高于Discovery：Discovery的年收入为106亿美元，而YouTube的收入为111.6亿美元。Discovery尚未报告其2019年全年业绩。

谷歌的云业务较为年轻但却发展迅速，它希望能超越亚马逊AWS和微软Azure。谷歌去年7月份表示，其云计算业务的年收入刚刚达到80亿美元，并计划在未来几年内将其销售队伍增加两倍。

桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）领导谷歌母公司Alphabet的第一份财报发布之际，便朝着提高透明度迈进了一步。Alphabet前CEO兼联合创始人拉里·佩奇（Larry Page）于去年12月卸任，由皮查伊负责更广泛的业务。佩奇和联合创始人谢尔盖·布林（Sergey Brin）同时辞去了Alphabet总裁的职务，但仍保留着该公司的控制性投票权。

谷歌一直受到联邦和州监管机构的密切关注，以寻找不正当竞争的迹象。来自不同州和地区的50位总检察长组成的联盟宣布对谷歌广告业务进行调查。新增的披露项目使投资者可以更深入地了解谷歌的各项广告业务。