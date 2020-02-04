魅族17系列新机渲染图曝光：旗下首款开孔全面屏

这段时间以来，除了几款热门的代表性旗舰频繁得到曝光外，在过去的一年异常低调的魅族最近也开始为今年的开年旗舰进行预热，虽然不想其他几款机型那样消息满天飞，但也逐渐有更多的消息开始流出。现在有最新消息，近日知名数码博主抢先晒出了据称是魅族17的外观渲染图。

据知名数码博主@@熊本科技 近日晒出的谍照显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的魅族17将首次采用开孔双曲面屏设计，这将是魅族旗下首款采用挖孔全面屏的机型，同时也预示着今年各大国产手机厂商将全员进入开孔全面屏时代。值得注意的是，由于采用双曲面屏设计，该机的侧边有望达到无边框的效果，实际效果值得期待。在机身背部，该机将采用流行的圆形相机模组设计，后置5颗摄像头，闪光灯环绕于相机模组外侧，极具标志性。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的魅族17系列将搭载高通骁龙865旗舰平台，CPU和GPU性能分别有28%和18%提升，该芯片将外挂骁龙X55 5G调制解调器，支持SA、NSA双模5G，使其成为魅族旗下首款5G旗舰。值得注意的是，三大运营商此前已在魅族科技园区建立5G专项基站，为魅族研发、生产、测试提供了硬件保障。从晒出的测速截图来看，其最高下载速度达556 Mbps，上传速度75.1 Mbps，延迟只有20ms，表现还是不错的。