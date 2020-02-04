不带口罩的人，嗯，还挺多。

日前，一则女子不戴口罩强行闯入贵阳商场的视频在网上疯传，该女子不听劝阻还辱骂踢打向其提供口罩的工作人员。

不仅如此，另外一则视频显示，有女子在某地铁站坚持不戴口罩，被民警和地铁工作人员劝阻时，还破口大骂“你们都有病、得了肺炎吧！”

该两位女子的最终结局，都是被警察带走。

注意：这两位女士不是买不到口罩、或者没有口罩，工作人员甚至愿意为其免费提供口罩，那么问题来了：疫情当前，为什么还有这么多人不愿意戴口罩？而且在被人劝阻时，还破口大骂？中国科学院心理研究所沟通研究中心主任王文忠博士向我们发来了他的分析。

王文忠，博士，研究员，中国科学院心理研究所沟通研究中心主任，中国心理学会心理危机干预工作委员会副主任委员，中国本土的应用心理学流派-动力沟通理论与技术的倡导者。

以下内容为王文忠博士撰写全文：

在这场来势汹汹的新型肺炎的疫情中，出门带口罩（尤其是在人多的共同场合），减少冠状病毒的传播与交差感染机会，似乎成了一种保护自己安全，也保护他人安全的基本要求。但是，为啥有人会拒绝带口罩，甚至面对警察或者街道值班人员的劝诫，也拒绝带口罩呢？

带口罩，当然没有不带口罩，进行自然的呼吸，那么顺畅，而且口罩越厚，带来的阻塞感越强；同时，带着口罩时，自己的呼吸带来的热气，一会就让口罩下方的接触的皮肤，感觉潮湿，不舒服。这种感觉，对于那些自在惯了、没有危机感、不觉得自己会感染、也不觉得自己有可能感染别人的人，当然是能不带就不带的。

但是，在此国家一级响应，人人为抗击疫情而奋战的情况下，大部分人还是愿意做出这点小牺牲，在公共场合，克服这点不舒服，增加口罩这层安全防护的。但是，为啥有人坚持拒绝带口罩，甚至面对警察或者街道值班人员的劝诫，也拒绝带口罩呢？而且对于这个问题，笔者分析，主要有如下三点原因。

第1，命运共同体意识比较差，不知道“同呼吸，共命运”，缺乏同舟同济、共克时艰的道理。多年的西方文化的渗透，也让张扬自己的个性，我行我素，成了一些人心中的信条。甚至，蔑视街道的所谓“马克思主义”老太太，质疑警察，捍卫自己的所谓权利，例如“法律不禁止的就是我的权利”，成了一种时髦。当然，没有法律要求人们此时在公共场合必须带口罩，因此警察和值班人员的劝诫，对一些人来说，就成了耳旁风，甚至成了对自己正当权力的违法干涉。

第2，具有反社会的个性倾向，总愿意通过自己特立独行的行为，给执法机构、维持公共秩序的现场负责人，增加一些麻烦，为自己的乐趣。

第3，现场执法人员的语气和态度，可能过于生硬或粗暴，引发了疫情中已经内心波动的个体的逆反，从而故意对着干。

根据上面的分析，针对这些拒带口罩的人，应该采取一些什么措施呢？尤其是处置现场，防止人员聚集和交差感染，工作人员都内心急迫，时间紧，任务大，该采取一些什么措施呢？

第一，现场执勤人员，要克服内心的焦虑和紧张，尽量采用理性平和尊重的语气，甚至增加一些幽默感，从而减少由于第三种原因带来的逆反，并增加第一类、第二类人员的配合度。

例如，执勤人员可以根据现场实际情况，用温和的语调说，“对面的帅哥（美女），您的美丽和潇洒，已经留在大家心中了，剩下的就是带上口罩，保证我们大家在心中互相想念了，谢谢您的配合。”

第二，对于现场值班人员，温和平等尊重的劝诫，仍然置之不理的少数人，没有办法，只有根据上级领导赋予自己的权力，或者采用器械强行隔离，或者进行追踪录像，留下相关证据和教育后人的素材了。

第三，虽然远水不解近渴，但是，加大宣传教育还是重要手段。通过互联网、电视等媒体、自媒体，进行宣传，重塑共产主义信仰，加强命运共同体意识，提高单位、社区和邻里之间的集体荣誉感，仍然在群体事件中，增加群众配合的关键中的关键。