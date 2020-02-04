四川69岁老人确诊新冠肺炎，多次隐瞒致30多名医护人员密切接触

IT之家2月4日消息 目前席卷全国的新型冠状病毒疫情仍然十分严峻，多位专家也再三呼吁有疑似症状要去医院就诊。不过据国内媒体报道，昨日四川雅安市通报了一起确诊老人隐瞒病情致30多名医护人员密切接触的案例。

69岁的雅安市天全人侯某在医生询问是否有武汉、湖北等地居住和旅游史的情况下仍有意隐瞒途经武汉汉口返雅的事实，多次在外活动，密切接触群众达100余人，同时导致30多名医护人员密切接触。

通报提到，侯某于1月18日从汉口乘动车(车次D615，三号车厢)于当日下午到达成都，然后乘私家车返回天全，途中在雨城区多营镇某饭馆晚餐。1月27日，因“反复咳嗽、咯痰伴心累、急促”在天全县人民医院入院。1月31日，侯某确诊为新冠肺炎。经查，侯某有意隐瞒途经武汉汉口返雅的事实，且多次在外活动，密切接触群众达100余人。在天全县人民医院主诊医生和县疾控中心工作人员多次询问是否有武汉、湖北等地居住和旅游史的情况下，侯某仍然否认，导致有30多名医护人员密切接触。

最后雅安市有关部门依法对侯某进行专项调查，查实后依法依规从严惩处，对失职人员严肃问责。最后官方也呼吁大家主动申报是否有疫情高发地区旅居史，配合有关部门进行疫情排查。

值得注意的是在国家卫健委先前发布公告（2020年第1号）重将新型冠状病毒感染的肺炎纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病并采取甲类传染病的预防、控制措施。换句话说在防治“新型冠状病毒”期间如有相关的违法犯罪行为，有关部门将可依照《刑法》进行打击。根据《刑法》第三百三十条的规定，拒绝配合医务部门调查的病人可能涉嫌“妨害传染病防治罪”，最高可判处7年有期徒刑。