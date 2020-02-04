无外出无接触、住确诊病例楼上被感染？内蒙古回应

据人民日报报道，2月3日，鄂尔多斯市达拉特旗召开防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情第三次情况通报会，就“内蒙古达拉特旗新增病例无外出、无接触史，住在确诊病例楼上”等网民关注话题进行了情况通报，经达拉特旗疾控部门对第4例确诊病例白某云组织流行病学调查发现，白某云在树林召东源新村居住，系首例确诊病例宋某楼上住户。期间，白某云一家曾多次上下楼经过三楼宋某家，宋某家门经常敞开、门口常有生活垃圾堆放。

经达拉特旗疾控部门对第7例确诊病例王某组织流行病学调查发现，王某与达拉特旗首例确诊病例宋某一家有接触史，与白某云及妻子张某芳也有长时间的密切接触史。流行病学调查具体情况是，1月22日晚21时，王某从东胜拼车回到达旗东源新村家中后，随母亲白某转到白某云家，当时王某未佩戴口罩，白某转戴有口罩。上楼过程中经过三楼302室宋某家门口时，其房门敞开，两位男士(其中一人为宋某)均未佩戴口罩站在门口与屋内人员说话，经过时距离较近。当晚约21时30分张某某(系白某云妻子，第6确诊病例)上楼回到家中；约22时白某云上楼回到家中，23时许王某与母亲白某转离开白某云家。1月23日—1月27日期间，王某与白某云、张某某多次乘坐车辆往返于东源新村与耳字壕河洛图白家梁，1月24日3人在东源新村5号楼阳面16号车库一起过春节，有长时间的密切接触。根据上述情况，不排除宋某是白某云、张某某、王某感染新型冠状病毒感染的肺炎的源头，有关专家仍在进一步调查核实中。