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苹果开发者会费豁免制度覆盖到更多国家

2020/2/4 10:22:49来源：威锋网作者：Ruins0080责编：远洋评论：

苹果开发者网站周一发布，Apple Developer Program开发者会员费用豁免计划现在扩展到更多国家（地区），在原有的巴西、中国大陆、日本、英国和美国之外，现增加澳大利亚，加拿大，法国，德国，以色列，意大利，墨西哥和韩国。

2018年年初，苹果对政府和非营利性组织提供Apple Developer Program会员费用豁免，这部分开发者可以免去每年99美元的开发者费用。

该方案首先从美国本土开始试行，日后逐步推广，而且当前仅针对非营利性组织、政府机构。

符合条件的组织可免费加入Apple Developer Program。计划在App Store上仅发布免费App并位于获准国家的非营利组织、获认可的教育机构和政府部门可以申请豁免年度会费。

商业用户和个人开发者，依然需要缴纳交相应费用，不在此次免除的范围之内。

获准国家或地区：澳大利亚、巴西、加拿大、中国大陆、法国、德国、以色列、意大利、日本、韩国、墨西哥、英国以及美国。

要作为符合条件的组织免费加入Apple Developer Program，可以在注册时提出会费豁免请求。如果请求被批准，您的组织在完成注册时将无需支付会员资格费用。

会费豁免不适用于：

•在App Store上分发付费app或所分发的app中含有App内购买项目的组织

•Apple Developer Enterprise Program会员

•个人和独资企业/一人公司

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关键词：苹果

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