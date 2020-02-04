营销双黄连：一场蓄势已久的商业狙击战

“他们是想囤货，但现在暂时没货”。

王振军（化名）赶上了最忙碌的春节——北京地区几乎所有药店渠道都打来电话，要求增加双黄连口服液的配送，大点儿的药店动辄要求进两三千件，是往常进货量的十倍。

在多个电商平台，双黄连口服液销售一空。多地出现连夜排队抢购现象。

作为河南太龙药业股份有限公司（下称太龙药业）北京地区药店渠道负责人，王振军表示这种火爆的销售是前所未有的。

背后推动力源自双黄连可以抑制新型冠状病毒的传闻。猎云网调查发现，双黄连厂家在这场史无前例的营销战中早就做好了充足准备。

早有准备

在受疫情影响而显得格外冷清的郑州高新技术开发区，位于金梭路8号的太龙药业却是一片繁忙，门前停满了车辆。

多位太龙药业员工证实，他们在大年初三就已经开始上班。

往年从11月份就开始进入销售旺季，冬季会占到全年销售额的一大半。但是今年销售最火爆，“现在一个月是过去一年的量”。

在武汉及周边地区，抢购一空，许多超市都在等货。

王振军告诉记者，北京几家大型连锁医药超市现在疯狂抢货，但是抢不到。“以往进货十件的话，现在进货100件”。

有医药超市一次性进货两三千件，每件有40盒、60盒、90盒不等的规格。

猎云网记者走访了郑州市多家医药超市，双黄连口服液均断货。这与双黄连口服液在网上被抢购一空的结果如出一辙。

双黄连出现疯狂采购，与一则研究报告有关。

1月31日，中国科学院上海药物所和武汉病毒所经过联合研究，初步发现中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒（2019-nCoV）。

这一消息经新华视点在当天晚上10：46刊发，13分钟后，人民日报紧跟着转载。两大官方主流媒体的跟进，使得“双黄连可抑制新型冠状病毒”消息在全网传来，并在当天夜里即刺激销售，甚至许多人连夜排队。

在太龙药业对面的福郎中药店，店长告诉记者会在下午四点多钟补货，“现在厂里（太龙药业）正在紧急生产中”。

猎云网发现，早在上海药物所的消息发出之前，已有个别公司提前恢复生产双黄连口服液。

哈药集团旗下三精制药提前恢复生产，当天就生产了130万支双黄连口服液，现在每天以日产量250万支的规模生产，春节前公司也已加班存了近2000万支的库存。

猎云网记者致电河南福森药业，市场部一位负责人告诉记者，自春节期间就一直在加班生产，整个厂区有工人1000多人。

人为误导

郑州高新区在1月27日致太龙药业的《批复》显示，太龙药业生产的双黄连口服液已被北京、上海卫健委等部门官方推荐为新型冠状病毒肺炎疫情的防治产品，从防控疫情角度同意太龙药业加大生产双黄连口服液，所需物资购进及对外运输准予放行。

这份《批复》显然极为重要，不仅在于官方允许其中疫情时期加大生产，太龙药业早有准备，更在于传递了“官方推荐”的信息，且至少早于上海药物研究所的研究报告4天。

猎云网记者在上海卫健委、北京卫健委官方网站上，没有查询到关于“太龙药业被推荐为信息冠状病毒防治产品”的任何推荐信息。

只是在上海卫健委1月22日发布的《关于进一步加强近期临床药品供应保障和安全应用的通知》中，显示推荐的23种预防性药品中，包括“双黄连”。并未提及厂家和具体产品信息。

2月1日，上海市政府举行新冠肺炎”例行新闻发布会，对于记者提问双黄连功效时回应，“双黄连是治疗用药不是预防药，不主张健康人群大规模服用。”

同日，国家卫健委在回应“双黄连”问题时表示：随着疫情的发展，国家卫健委和国家中医药管理局根据总结的疫情防控的经验，专门印发了《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》，这版方案中对一般治疗、重症治疗所使用的中西药物都进行了比较详细的阐述，请自行参阅。

猎云网查阅了《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》，其中推荐了4种抑制新型病毒的中成药，但并未有“双黄连口服液”字样。更没有厂家信息。

在太龙药业股吧中，关于“太龙药业的双黄莲口服液是防疫情的急需用药”、“买太龙药业600222，其双黄连制剂是2009年卫生部推荐抗流感一级产品。”等帖子出现，助推了股票大涨。

2月3日，股市开盘，千股跌停。但“双黄连概念”的表现却是却鹤立鸡群。

国内拥有双黄连生产资质的企业总共有12家，其中河南占4家，黑龙江占7家。其中哈药股份、太龙药业、人民同泰以及珍宝岛等4家A股上市公司全部涨停。

太龙药业在二级市场的交易量创下10年来新高。

福森药业开盘后涨幅一度超过200%。截至收盘，上涨41.11%，报8.1港元/股，市值64.8亿港元。实际控制人曹长城父子一天之内身家增加13亿元。

“谣言”源头

新型冠状病毒疫情推动了双黄连的销售，而双黄连可以抑制新型冠状病毒的传闻将销售推向了巅峰，这一切的源头源自上海药物研究所与武汉病毒研究所的“研究报告”。

不过，这引来了诸多质疑和批评，概括如下：

双黄连口服液对新型冠状病毒的抑制作用，目前仅仅是初步判断，并没有大量试验作为支撑，也尚未得到监管部门的核准和主流医学界的认可。

其次，双黄连口服液即使对新型冠状病毒发生作用，也只是抑制，而并非预防。

中央指导小组医疗小组专家、中国工程院院士张伯礼表示：双黄连口服液就是一种普通的中成药，主要成分是金银花、黄芩、连翘三味中药，具有清热解毒的作用。如果说双黄连口服液有抗新型冠状病毒的作用，那么含这三种成分的药物就都有这个作用，含有这三种成分的药物还有很多。

人们对中科院上海药物研究所的质疑源于其不光彩的过往。

2000年上海药物所与绿谷集团联合投资成立的上海绿谷制药有限公司，因虚假宣传癌细胞有90%以上抑杀率，被媒体曝光。

而此前上海药物研究所两名研究员与绿谷集团联合发表过论文，称中华灵芝宝对预防衰老、抗癌、防癌等有积极的作用。

2003年，上海药物研究所发现洁尔阴可以预防非典，建议患者使用。

两个月前，首都医科大学校长饶毅实名举报上海药物研究所研究员耿美玉多篇论文数据造假，耿美玉主持的一款全球首创艾尔兹海默症新药的研发，宣称填补17年空白。

丁香医生将这上海药物所的报告鉴定为“谣言”，央广网将转载新华视点的关于双黄连抑制新型冠状病毒的文章直接删除。

但上海药物研究所随后发布公告称并非谣言，称其向媒体提供的《上海药物所、武汉病毒所联合发现中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒》一文，内容准确无误。

上海药物所表示，这一结论是基于实验室体外试验研究证明，双黄连有抑制新型冠状病毒作用，还需通过进一步临床研究来证实。

猎云网记者查阅发现，许多医疗机构也针对疫情拿出了自己的“研究成果”：

上海复旦大学开发了一种抗病毒的喷雾，据称可以有效预防新冠病毒感染，并已经配备一线医护人员使用；

北京大学基础医学院利用人工智能药物筛选系统，找到了多种潜在药物，特别是常用药物沐舒坦可能可以对抗病毒入侵；

上海科技大学和中科院上海药物所筛选出了三十种可能阻止病毒入侵的老药；

清华大学医学院开始了疫苗研发工作，据称构建重组黑猩猩腺病毒克隆顺利启动，初步具备了评估疫苗的免疫原性的基础，计划两个月内启动生产；

香港大学宣称已经分离了香港本地的病毒毒株，用于研发疫苗，下一步将进入动物试验，之后将进行人体试验。

各地卫健委或中医药管理局都出台了关于抗击新型冠状病毒的治疗方案，多数在其中推荐了相关中成药或配方，数量多达数十种，但唯有双黄连一夜走红。

福森药业称，尚未就双黄连口服液抑制新型冠状病毒的功效开展任何研究，亦未对其功效作出任何声明及保证。不过会密切关注市场需求，必要时调整产能。

2月3日股市开盘，千股跌停。直到午盘结束，哈药股份、太龙药业和福森药业，仍然处于巨量卖单封住涨停板之中。