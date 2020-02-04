苏宁物流开通捐赠防疫救援物资免费运输通道

IT之家2月4日消息 根据苏宁官方的消息，苏宁物流开辟了绿色通道，免费运输捐赠防疫救援物资已累计达到360吨，苏宁称将全力保障抗疫物资和生活物资所需。



2月3日上午10点，苏宁物流驰援武汉物资车队抵达十堰，将2吨消毒水顺利交付西苑医院。

据了解，该车2月1日连夜从南京出发，途径武汉、荆州、襄阳、十堰，满载消毒剂、防护服、口罩、医用手套、医疗垃圾桶等重达12吨前线急缺物资，分别护送至武汉中医院、江陵县人民医院、襄阳市中西医结合医院、十堰市西苑医院。

苏宁物流成立的湖北绿色运输专项小组正持续推进和扩散95315专线，免费为各类机构的救援物资提供绿色运输通道，快速响应，快速调配，快速直达各个医院。目前这一免费绿色通道每天确认运输物资需求达数十吨，且随着进入疫情关键期，正在加大运力保障中。

据悉，苏宁物流自1月25日为武汉地区开通救助物资免费“绿色通道”以来，总计12000名苏宁物流仓储和快递人员、5800多辆运输车辆疫情期间坚守，已累计向湖北地区运送抗疫物资360吨。救助物资主要来源长三角、广东、山东等地，包含消毒液、护目镜、医用手套、抗疫药品、医用口罩医用酒精等医院紧缺物资，以及床垫、医用座椅等援助火神山医院建设物资。除医疗物资外，苏宁物流也将开通生活亟需物资的定向支援运输通道。

在日前流出的一份苏宁物流响应国家各部委关于疫情防控和民生保障请战书中，苏宁物流表示，国家如需紧急授权以及征用救灾和民生物资的收集与配送工作，苏宁愿第一个出列请战。