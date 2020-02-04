雷军个人累计向湖北捐款1270万元

IT之家2月4日消息 据湖北之声报道，2月4日凌晨2:00，满载着医疗防护物资的一架90吨吨位的专机，由韩国抵达武汉天河机场。这批医用级别的防护用品总计20万套医用防护服、9万个N95口罩、100万个医用外科口罩、200万个KF94口罩、10万个护目镜等。由于物资数量巨大，由专机分批次运送，第一批第二批物资已于1月30日，31日晚间运抵武汉。今天第三批到达，第四批也将于明天到达。

这批数目巨大的医疗用品是小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在得知疫情紧急后，第一时间，个人出资以小米集团名义捐赠1070万元、以及武大校友企业景林资产捐赠340万、中诚信集团捐赠330万、中珈资本捐赠330万，委托武汉大学校友会从韩国紧急采购的医疗防护用品。

新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后，作为湖北籍企业家，家乡疫情动态时刻牵动着雷军的心。在雷军的号召下，小米第一时间启动了捐助行动，先后武汉市第三医院、北京协和医院、武汉大学中南医院，以及仙桃、黄冈、孝感、荆州、荆门的医院和卫健委捐赠了多批医疗物资。

2月2日，小米集团、西山居和云米公司又向武汉火神山医院和雷神山医院捐赠大批物资，总金额248.57万元，包括用于远程视频探视系统的1750台小米平板电脑以及空气净化器、红外体温计、对讲机和自动洗手机。

2月3日，小米向东湖高新区捐赠了5万个医用外科口罩，用于疫情防护。同日，雷军个人还向仙桃市捐赠200万元，相关款项将指定用于购买防疫医用物资和设备。

截至目前，雷军个人已累计向湖北捐赠1270万元。同时，小米持续多方筹集武汉及湖北多地所需防护物资，并追加现金捐赠，发动小米生态链企业共同参与，支持家乡抗击肺炎疫情。

小米CEO雷军此前在微信公众号发文，《众志成城，打赢这场防疫战！》，在文章中，雷军表示，湖北，是我的家乡。武汉，是留给我太多太多美好回忆的地方，并将尽一切所能在保障安全和客观条件允许的前提下，继续为武汉地区用户提供服务。