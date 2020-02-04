信息无障碍研究会倡议：疫情期间不忽略障碍群体刚需

IT之家2月4日消息 今日，深圳市信息无障碍研究会通过“信息无障碍”微信公众号发文倡议疫情期间不忽略障碍群体刚需、仍坚持做无障碍。

倡议书指出，新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，障碍群体也一样积极响应号召，战疫情，不出门，戴口罩，通过互联网了解疫情实况、学习如何防控。为了让障碍群体能够无障碍获取重要信息和寻求帮助，深圳市信息无障碍研究会倡议各行业在疫情期间，仍坚持做无障碍。

以下为倡议书全文：



疫情期间不忽略障碍群体刚需、仍坚持做无障碍的倡议书

各单位/企业/障碍朋友们：

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，障碍群体（视障者、听障者、肢体残障者、读写障碍者、老年人等）也一样积极响应号召，战疫情，不出门，戴口罩，通过互联网了解疫情实况、学习如何防控。疫情期间，障碍群体与全国人民一样，在隔离期有更强烈的信息无障碍需求，特别是疫情地区的障碍人士遇到无法获取所需信息、不适应隔离后的生活且求助无方、身体不适存在就医困难的时候，他们尤其需要获取渠道的无障碍，若这些渠道存在障碍，障碍人士很难操作。

为了让障碍群体能够无障碍获取重要信息和寻求帮助，我们在此倡议各行业在疫情期间，不松懈无障碍工作，保障信息畅通。我们向全行业发出如下倡议：一、针对疫情相关的信息和功能提供无障碍支持，保障障碍群体能够获取信息。在疫情期间，每一条信息都牵动全国上下无数颗心，让障碍用户能够及时把握正确的信息尤为重要，才能正确保护自己。人民日报等权威媒体、腾讯新闻“较真”的辟谣专题、丁香医生的疫情专区等上线可信赖的信息提供重要的帮助。然而，这些热心的小程序和功能或存在一些障碍问题，需要进一步优化以供障碍人士更顺畅阅览。二、做好抗疫情小程序的无障碍工作，让障碍群体顺畅使用。对抗疫情，全国各地相继推出便民办理的小程序，包括预约购买口罩小程序、疫情自主申报小程序、发热门诊咨询小程序等，也需要兼容障碍人士的无障碍操作。三、做好远程办公工具的无障碍操作，无缝便利障碍群体。响应国务院延期复工通知和远程办公建议，企业陆续开启了远程办公模式，面对多个企业开放免费的远程办公功能，也需进行无障碍适配并提供无障碍操作指引。四、做好障碍人士返程流程线上线下无障碍。线上无障碍，保证如视力障碍者等障碍群体可以顺利查阅航班及车次信息，若航班或车次取消可顺利获取信息，完成退票或改签手续。线下无障碍，开设绿色通道，保证障碍群体可顺利配合完成安全检查（除常规检查以外的测量体温等）。在此，我们倡议各类产品中疫情相关功能，如小程序、应用中的疫情信息专区等功能开发及撰写过程遵循信息无障碍规范，具体可参考以下建议和方法（欢迎留言补充）：

1.微信小程序平台官方无障碍特性开发指导

（https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/aria-component.html?from=singlemessage）

2.参考信息无障碍研究会官网知识库专区无障碍技术文档。

（http://www.siaa.org.cn/%E5%88%86%E7%B1%BB/27-technical）

3.采取多种途径上传下达信息。信息传递和上报方式除了小程序、公众号、网络文档等方式，也应在线下同步最新内容并标注相关联系方式。

4.在提供多媒体/图像内容也应保证不同类型的障碍者能够使用。

关于其他具体的信息无障碍技术问题，以及障碍用户若遇到需要协助的情况，可联系信息无障碍研究会。通过在公众号后台留言、[email protected]邮箱反馈，研究会将尽力协助解决。

为支持抗疫情工作，信息无障碍研究会愿意紧急驰援仍坚持做无障碍的信息公布平台、口罩等资源申请平台，提供免费的信息无障碍技术服务（优先提供已上线疫情知识宣传或者疫情申报的产品），在最特殊时期协力保障无障碍环境。

最后，我们引用一位视障朋友的话，与大家一起抗战疫情，迎接明天！“我们坚信中国一定能打赢这场没有硝烟的疫情防控战役！没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临！待到春花浪漫时，再能与你共赏春草吐绿，绽放春花！”

倡议发起方：

深圳市信息无障碍研究会

联合倡议方（排名不分先后）：中国信息通信研究院产业与规划研究所、微软（中国）有限公司、华为EMUI、中国建设银行、小米MIUI、随手记、CSDN、新浪科技、凤凰网科技、雷科技、科技先生、保益、点明、残障之声、少数派说、奇途无障碍、一加一残障人公益集团、21CN、无忧创想（51CTO）、鹏华基金、Design+递加体验设计梦工厂、声连网、荣之联、壹米互联、诺百爱、Impact Hub Shanghai。

发起日期：2020年2月4日